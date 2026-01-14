Η ψηφοφορία για τη πρόταση μομφής θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (DPA), η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ενημέρωσε ήδη τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, σύμφωνα με το dpa που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο.

Τέταρτη πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Επιτροπής μέσα σε ένα εξάμηνο.

Η νέα πρόταση μομφής κατατίθεται από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη», η οποία άσκησε δριμεία κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν κυρίως για την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη).

Στην ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» ανήκουν μεταξύ άλλων ευρωβουλευτές από τον Εθνικό Συναγερμό της γαλλίδας Μαρίν Λεπέν και το κόμμα του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Για να συζητηθεί και να τεθεί προς ψήφιση μια πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον το 10% των ευρωβουλευτών.