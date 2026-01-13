Αν μη τι άλλο οι Βρετανοί ξέρουν από φασόλια κονσέρβας.

Οι Βρετανοί αγαπούν τα όσπρια - καταναλώνουν πάνω από 2 εκατομμύρια κουτιά ψημένων φασολιών καθημερινά.

Όμως, αν είστε από εκείνους που παίρνουν πάντα Heinz στο σούπερ μάρκετ, είτε από συνήθεια είτε γιατί νομίζετε ότι η ακριβότερη μάρκα είναι και καλύτερη, ίσως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε.

Μια πρόσφατη έρευνα της καταναλωτικής οργάνωσης Which? ανέδειξε τα καλύτερα φασόλια του Ηνωμένου Βασιλείου, με δύο προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας να ξεπερνούν τον ηγέτη της αγοράς σε γεύση και τιμή.

Σε μια δοκιμή γευσιγνωσίας, 60 άτομα αξιολόγησαν 12 διαφορετικές μάρκες, όπως Heinz, Branston, Asda, Lidl, Morrisons, Aldi και Tesco.

Τα φασόλια Aldi και Lidl κατέκτησαν την κορυφή με συνολική βαθμολογία 77%, προσπερνώντας τον αγαπημένο μεγάλο εμπορικό πάροχο, ενώ κόστιζαν λιγότερο από το τρίτο της τιμής του Heinz.

Τα φασόλια Bramwells της Aldi, επανειλημμένα πρωταθλητές της ετήσιας κατάταξης, επαινέθηκαν για την υφή και τη γεύση τους, με τους περισσότερους συμμετέχοντες να συμφωνούν ότι είναι ευχάριστα γλυκά. Στις 40 πένες το κουτί (στα 0,46 του ευρώ δλδ), θεωρήθηκαν «εξαιρετικά για την τιμή τους», κερδίζοντας τα βραβεία Best Buy και Great Value.

Αντίστοιχα, τα οικονομικά φασόλια Newgate της Lidl σημείωσαν παρόμοια υψηλή απόδοση στην ίδια τιμή.

Η Heinz κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 76%. Παρά το γεγονός ότι πάνω από το μισό πάνελ βρήκε τη γλυκύτητα σωστή και πολλοί απόλαυσαν τη ντομάτα της γεύση, πάνω από το ένα τρίτο θα ήθελε πιο έντονη γεύση.

Η τιμή τους, £1.40 (1,62 ευρώ) για κουτί 415 γρ., είναι πάνω από 200% υψηλότερη από τα Aldi και Lidl, αν και η Which? σημειώνει ότι οι Βρετανοί μπορούν να τα βρουν φθηνότερα σε πακέτα ή προσφορές.

Ακολουθούν οι Branston, Asda και Sainsbury’s στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, ενώ Ocado, Morrison’s και Waitrose μοιράστηκαν την έκτη θέση με 71%, και ακολούθησε η Tesco.

Εντύπωση προκάλεσε ότι τα φασόλια των M&S απογοήτευσαν, καθώς χαρακτηρίστηκα «άτονα» και χωρίς γεύση.

