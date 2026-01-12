Η κυβέρνηση συνασπισμού του Ρόζεν Ζελιάζκοφ, που υποστηριζόταν από το GERB-SDS, παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της κρατικής διαφθοράς και ενός νέου προϋπολογισμού που θα αύξανε την φορολογία.

Ο μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός σχηματισμός της Βουλγαρίας, ο κεντροδεξιός GERB-SDS, αρνήθηκε σήμερα εντολή του προέδρου να προσπαθήσει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, αυξάνοντας την πιθανότητα διεξαγωγής πρόωρων εκλογών στη χώρα.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων BTA, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ζήτησε σήμερα επισήμως από τον Ζελιάζκοφ να προσπαθήσει να σχηματίσει ένα νέο συνασπισμό - σύμφωνα με ό,τι προβλέπει το βουλγαρικό σύνταγμα. Ωστόσο ο Ζελιάζκοφ επέστρεψε αμέσως την εντολή καθώς δεν έχει επαρκή υποστήριξη στο κοινοβούλιο για να συγκροτήσει μια σταθερή πλειοψηφία.

Ο Ράντεφ αναμένεται τώρα να προσφέρει στον δεύτερο μεγαλύτερο σχηματισμό, τον μεταρρυθμιστικό PP-DB, μια ευκαιρία να κυβερνήσει, όμως είναι επίσης πιθανό να απορρίψει κι αυτός την προσφορά.

Στη συνέχεια ο Ράντεφ θα δώσει την εντολή σε κάποιο κόμμα της επιλογής του και, αν κανένας σχηματισμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει κονοβουλευτική πλειοψηφία, θα διαλύσει το κοινοβούλιο και θα προκηρύξει εκλογές - τις όγδοες στη Βουλγαρία μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Σημειώνεται πως παρά την αβεβαιότητα αυτή, η Βουλγαρία εντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου στο ευρώ, όπως ήταν προγραμματισμένο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Όπως επισημαίνει το Reuters, η Σόφια χρειάζεται τώρα πολιτική σταθερότητα για να πάρει πιο γρήγορα από την ΕΕ κεφάλαια για τις υποδομές της, αλλά και για να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και να εξαλείψει την ενδημική κρατική διαφθορά.

Ο συνασπισμός GERB-SDS κέρδισε τις τελευταίες εκλογές τον Οκτώβριο 2024, αλλά ανέλαβε την εξουσία μόλις τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από μήνες συνομιλιών, ενώ χρειαζόταν τη στήριξη άλλων κομμάτων στο κοινοβούλιο.