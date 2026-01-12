«Αγαπώ αυτή τη χώρα. Και αυτό που βλέπω να συμβαίνει τώρα, δεν είναι η Αμερική», δήλωσε ο Μαρκ Ράφαλο.

Επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ο ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο από το κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών, το βράδυ της Κυριακής.

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για την κονκάρδα που είχε καρφιτσωμένη στο πέτο του, στην οποία αναγραφόταν «Be Good» («Να είσαι καλός»). Εξήγησε ότι ήταν προς τιμή της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, την οποία πυροβόλησε και σκότωσε πράκτορας της ICE την περασμένη εβδομάδα.

«Αυτό είναι για τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία δολοφονήθηκε», είπε ο Ράφαλο στους δημοσιογράφους. Εξέφρασε την ανησυχία του για την τρέχουσα κατάσταση στις ΗΠΑ, σημειώνοντας: «Έχουμε έναν αντιπρόεδρο που λέει ψέματα για το τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε στη μέση ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα στην οποία εισβάλαμε παράνομα».

Ο Ράφαλο αναφερόμενος στον Τραμπ τόνισε: «Λέει στον κόσμο ότι το διεθνές δίκαιο δεν έχει σημασία για αυτόν. Το μόνο που έχει σημασία για αυτόν είναι η δική του ηθική, αλλά ο τύπος είναι ένας καταδικασμένος κακοποιός, ένας καταδικασμένος βιαστής. Είναι παιδόφιλος. Είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αν ως η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο βασιζόμαστε στην ηθική αυτού του τύπου, τότε όλοι έχουμε πολλά προβλήματα».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι η κονκάρδα είναι και για «όλους αυτούς τους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες που τρομοκρατούνται και φοβούνται σήμερα».

«Ξέρω ότι είμαι ένας από αυτούς», τόνισε. «Αγαπώ αυτή τη χώρα. Και αυτό που βλέπω να συμβαίνει τώρα, δεν είναι η Αμερική».

Για την παρουσία του στην τελετή, είπε: «Θέλω να είμαι εδώ για να γιορτάσω και είμαι εδώ για αυτόκαι είμαι περήφανος που έχω μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, αλλά αυτό δεν είναι πια φυσιολογικό», είπε. «Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να είμαι ήσυχος», υπογράμμισε

Ο Ράφαλο προτάθηκε στις Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία του στη δραματική σειρά εγκλήματος του HBO, Task.

{https://www.youtube.com/watch?v=TZGB7NIkvQM}

Με πληροφορίες από Rollingstone.com