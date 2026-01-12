Η εταιρεία τηρεί τη δέσμευσή της για εκπροσώπηση και συμπερίληψη.

Σήμερα, Δευτέρα, η Mattel λανσάρει την πρώτη αυτιστική Barbie. Έρχεται μόλις έξι μήνες μετά την πρώτη της κούκλα με διαβήτη τύπου 1. Η νέα προσθήκη στη σειρά Barbie Fashionistas έχει σχεδιαστεί ώστε περισσότερα παιδιά «να βλέπουν τον εαυτό τους» στην κούκλα, παίζοντας με αυτήν.

Ο αυτισμός είναι μια μορφή νευροαπόκλισης που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν και αλληλεπιδρούν με την κοινωνία. Αν και τα χαρακτηριστικά του αυτισμού ποικίλλουν, ανάλογα με το άτομο, περισσότερα από ένα παιδί στα 100 πιστεύεται ότι είναι αυτιστικό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η νέα κούκλα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το αμερικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Autistic Self Advocacy Network.

Τα μάτια της κούκλας κοιτάζουν ελαφρώς προς τη μία πλευρά, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα αυτιστικά άτομα αποφεύγουν την άμεση οπτική επαφή. Έχει πλήρως εύκαμπτους αγκώνες και καρπούς, επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις όπως το τίναγμα και το χτύπημα των χεριών που βοηθούν ορισμένα άτομα με αυτισμό να επεξεργάζονται αισθητηριακές πληροφορίες ή να εκφράζουν ενθουσιασμό.

Έχει ένα (ροζ, φυσικά) fidget spinner στο δάχτυλό της που βοηθά στη μείωση του στρες, φοράει (ροζ) ακουστικά ακύρωσης θορύβου για να μειώνει την αισθητηριακή υπερφόρτωση και κουβαλάει ένα (ναι, το μαντέψατε, ροζ) tablet με κουμπιά επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας με σύμβολα στην οθόνη του για να τη βοηθά να ανταπεξέρχεται στην καθημερινή επικοινωνία.

Η Barbie φοράει επίσης ένα φαρδύ, μωβ φόρεμα σε γραμμή Α με κοντά μανίκια και μια αέρινη φούστα για να ελαχιστοποιεί την επαφή υφάσματος με δέρμα. Μωβ παπούτσια ολοκληρώνουν την εμφάνιση, με επίπεδες σόλες για να προάγουν τη σταθερότητα και την ευκολία κίνησης.

Ανακοινώνοντας την αυτιστική Barbie, η Jamie Cygielman, επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος κούκλων της Mattel, δήλωσε ότι αυτή ήταν η τελευταία επέκταση της δέσμευσης της εταιρείας για εκπροσώπηση και συμπερίληψη.

«Η Barbie πάντα προσπαθούσε να αντικατοπτρίζει τον κόσμο που βλέπουν τα παιδιά και τις δυνατότητες που φαντάζονται και είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε την πρώτη αυτιστική Barbie ως μέρος αυτού του συνεχιζόμενου έργου», είπε. Η κούκλα «βοηθά να επεκταθεί η έννοια της συμπερίληψης στον διάδρομο των παιχνιδιών και πέραν αυτού, επειδή κάθε παιδί αξίζει να δει τον εαυτό του στην Barbie», πρόσθεσε.

«Συνεργαστήκαμε με την αυτιστική κοινότητα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, έχοντας πάντα κατά νου ότι ο αυτισμός βιώνεται διαφορετικά από κάθε άτομο και δεν είναι πάντα ορατός. Τα στοιχεία αυτής της κούκλας αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα άτομα μπορεί να βιώνουν και να εκφράζουν τον κόσμο», πρόσθεσε.

