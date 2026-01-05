Oι επενδυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη στη Βενεζουέλα δεν συνεπάγεται άμεσο συστημικό κίνδυνο για τις αγορές.

Οι αμερικανικές αγορές κινούνται έντονα ανοδικά τη Δευτέρα, παρά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη δεν συνεπάγεται άμεσο συστημικό κίνδυνο για τις αγορές ούτε οδηγεί σε ευρύτερη γεωπολιτική αποσταθεροποίηση.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 525 μονάδες ή 1,1% και καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό εντός της συνεδρίασης. Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,5%, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται υψηλότερα κατά 0,6%.

Την άνοδο οδηγούν οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου, καθώς η αγορά προεξοφλεί ότι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αναμένεται να ωφεληθούν από την ανοικοδόμηση των πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας. Παράλληλα, ανοδικά κινούνται και οι τιμές του χρυσού και του Bitcoin, αντανακλώντας μια συνδυαστική διάθεση ανάληψης ρίσκου και αντιστάθμισης.

Η Chevron καταγράφει άλμα 3% και αναδεικνύεται ως ο βασικός ωφελημένος, λόγω της ήδη ισχυρής παρουσίας της στη χώρα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως. Η Exxon Mobil ενισχύεται πάνω από 1%, ενώ οι μετοχές των εταιρειών πετρελαϊκών υπηρεσιών Halliburton και SLB σημειώνουν άνοδο περίπου 7%. Το ETF του ενεργειακού τομέα Energy Select Sector SPDR Fund κερδίζει 3%.

Μετά τη στρατιωτική επιχείρηση, ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλλονται κατηγορίες για συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας και άλλα αδικήματα.

Αναλυτές χαρακτηρίζουν το γεγονός γεωπολιτικά σημαντικό, χωρίς όμως άμεσο και ισχυρό αντίκτυπο στις αγορές. Οι επενδυτές καλούνται να κινηθούν σε ένα περιβάλλον στρατηγικής ασάφειας αναφορικά με τα επόμενα βήματα της αμερικανικής κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι ο Τραμπ δεν επιδιώκει μια παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή τύπου Ιράκ ή Αφγανιστάν, αν και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών.

Άνοδο καταγράφουν και οι μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας, με τις General Dynamics και Lockheed Martin να ενισχύονται κατά 2% και 3% αντίστοιχα, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι οι ταχείες, στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν βασικό εργαλείο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Παρά το θετικό κλίμα στις μετοχές, μέρος της αγοράς στρέφεται και σε ασφαλή καταφύγια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού ενισχύονται πάνω από 2%, ενώ το Bitcoin διαπραγματεύεται πάνω από τα 92.000 δολάρια.