Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, περιπολικά της αστυνομίας και δυνάμεις της πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας και τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο που μετέφερε εργάτες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην περιοχή Esenyurt της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες, όταν το λεωφορείο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη επισήμως διευκρινιστεί, φέρεται να έχασε τον έλεγχο, να βγήκε εκτός δρόμου και να ανατράπηκε.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες, τέσσερις επιβάτες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ εννέα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις εξετάζουν παράγοντες όπως η κατάσταση του οδοστρώματος, η ταχύτητα του οχήματος ή ενδεχόμενη μηχανική βλάβη, χωρίς ωστόσο να έχει εξαχθεί μέχρι στιγμής κάποιο οριστικό συμπέρασμα.