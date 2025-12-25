Σε επίπεδο προτιμήσεων, καλλυντικά, μόδα και ηλεκτρονικά είδη κυριαρχούν στις αγορές δώρων.

Η Γερμανία αναδεικνύεται η χώρα με τις υψηλότερες δαπάνες για χριστουγεννιάτικα δώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, καθώς η εορταστική περίοδος κορυφώνεται εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και αυστηρότερων κανόνων ασφάλειας για τα παιχνίδια. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Statista, η συνολική λιανική δαπάνη στη Γερμανία κατά την περίοδο των Χριστουγέννων αναμένεται να φτάσει τα 85,24 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως της μεγαλύτερης καταναλωτικής αγοράς της ΕΕ.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Γαλλία, με εκτιμώμενες δαπάνες ύψους 71,65 δισ. ευρώ, ενώ η Ιταλία καταγράφει περισσότερα από 43 δισ. ευρώ. Εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης, με έρευνα της PwC να προβλέπει αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2024, παρά το συγκρατημένο ξεκίνημα της εορταστικής αγοραστικής περιόδου.

Οι φετινές αγορές, ωστόσο, πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη εκτιμήθηκε στο 2,2% τον Νοέμβριο του 2025, από 2,1% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat. Όπως επισημαίνει το Mastercard Economics Institute, οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί, δίνοντας έμφαση στην ευαισθησία των τιμών και επιλέγοντας «προσιτές μικρές απολαύσεις».

Σε επίπεδο προτιμήσεων, καλλυντικά, μόδα και ηλεκτρονικά είδη κυριαρχούν στις αγορές δώρων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Τσέχοι δαπανούν τα περισσότερα σε καλλυντικά, οι Πολωνοί προτιμούν κοσμήματα και ρολόγια, ενώ οι Ισπανοί στρέφονται περισσότερο σε μεταχειρισμένα είδη. Οι Ιταλοί, από την πλευρά τους, επενδύουν κυρίως σε οικιακές συσκευές, ενώ η Τσεχία ξεχωρίζει και στις δαπάνες για παιχνίδια.

Παράλληλα, εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των προϊόντων. Πέρυσι, καλλυντικά και παιχνίδια ήταν τα είδη με τις περισσότερες κοινοποιήσεις κινδύνου στην ΕΕ. Έρευνα της Toy Industries of Europe αποκάλυψε ότι το 96% των παιχνιδιών που εξετάστηκαν σε μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες δεν συμμορφώνονταν με τους κανόνες της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, το European Council ενέκρινε νέους κανονισμούς τον Οκτώβριο, εισάγοντας ψηφιακό «διαβατήριο» για τα παιχνίδια και απαγορεύοντας επικίνδυνες χημικές ουσίες, με στόχο την καλύτερη προστασία των παιδιών ενόψει των γιορτών.