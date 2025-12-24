Η 25η Δεκεμβρίου, η ημέρα των Χριστουγέννων σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, έγινε επίσημη αργία στην Ουκρανία μόλις το 2017.

Η παραμονή των Χριστουγέννων στις 24 Δεκεμβρίου ονομάζεται Sviatyi Vechir ή Sviatvechir στην Ουκρανία και έχει πολλά έθιμα και τελετουργίες, τα περισσότερα από τα οποία προηγούνται της έλευσης του Χριστιανισμού στην Ουκρανία.

Ανάμεσά τους και η παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη παρέλαση στην πόλη Λβιβ. Τη Τετάρτη δεκάδες παιδιά συμμετείχαν στην χριστουγεννιάτικη παρέλαση, η Ένα εξέχον έθιμο της νύχτας είναι ένα ειδικό δείπνο, που ονομάζεται Sviata Vecheria («Άγιο Δείπνο»). Οι παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις στην Ουκρανία διαρκούν από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, την ημερομηνία του εορτασμού της βάπτισης του Ιησού, η οποία είναι γνωστή στην Ουκρανία ως Vodokhreshche ή Yordan.

Στην παρέλαση συμμετείχαν και στρατιώτες του ουκρανικού στρατού, οι οποίοι κρατούσαν όπως ορίζει η παράδοση, μπουκέτο με στάχυα.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας (OCU), Μητροπολίτης Επιφάνιος, δήλωσε ότι η αλλαγή της ημερομηνίας των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου στην Ουκρανία είναι δυνατή αφού τόσο η εκκλησία όσο και οι πιστοί είναι έτοιμοι για μια τέτοια απόφαση.