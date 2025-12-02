Ο Πούτιν ψάχνει νέους τρόπους για να μην τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται «πιο κοντά από ποτέ» στην ειρήνη, αλλά παραδέχθηκε πως φοβάται ότι θα μπορούσε να χάσει το ενδιαφέρον της για τις συνομιλίες η Ουάσινγκτον, στην πίεση της οποίας ποντάρει.

Μιλώντας σε συζήτηση για την οικονομική συνεργασία Ουκρανίας- Ιρλανδίας, στο Δουβλίνο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι νιώθει κάποια αισιοδοξία, λόγω της ταχύτητας με την οποία προχωρούν οι συνομιλίες, αλλά και του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ.

«Δείχνει ότι η Αμερική δεν έχει αποσυρθεί από κανενός είδους διπλωματικού διαλόγου και αυτό είναι καλό», σημείωσε. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι φοβάται πως οι ΗΠΑ μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους για διαδικασία, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Ακόμα, δήλωσε ότι ποντάρει στην πίεση της Ουάσινγκτον και άλλων για να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις σημερινές δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ευρώπης, είπε πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος, επειδή δεν έχει πετύχει τους στόχους του στην Ουκρανία. «Πιστεύω ότι σκέφτεται πώς θα βρει νέους τρόπους για να μην τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», συμπλήρωσε.

Στην ομιλία του στο ιρλανδικό κοινοβούλιο, ο Ζελένσκι είπε πως η Ουκρανία είναι «πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ». Υπάρχει «πραγματική ευκαιρία», αλλά «πρέπει να την εκμεταλλευτούμε», συμπλήρωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Χωρίς δίκαιη ειρήνη, δεν θα εξασθενήσει το μίσος. Θα συνεχίσει να σιγοκαίει και να προκαλεί νέα βία. Η ιστορία το έχει ξαναδεί αυτό και αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικό. Χρειαζόμαστε πραγματική ειρήνη. Βοηθήστε μας να την πετύχουμε και μην χάσετε ποτέ την πίστη σας στην Ουκρανία», τόνισε.

Επίσης, υπογράμμισε ότι πρέπει να προστατευτεί η ενότητα που υπάρχει από το 2022. «Δεν υπάρχει καλό μέλλον για την Ευρώπη χωρίς αυτή την ενότητα», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: Guardian