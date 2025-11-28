Ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και δεν αποκλείει στρατιωτική επιχείρηση, παρότι ταυτόχρονα διαβεβαίωσε στα μέσα του μήνα πως θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με τον Μαδούρο «κάποια στιγμή».

Οι ΗΠΑ «πολύ σύντομα» θα αρχίσουν να στοχοποιούν «διακινητές ναρκωτικών στη Βενεζουέλα» διεξάγοντας επιχειρήσεις «στη ξηρά», διεμήνυσε χθες Πέμπτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει τη Βενεζουέλα ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αγορά των ΗΠΑ - κάτι που διαψεύδεται έντονα από το Καράκας - ενώ χαρακτηρίζει επιτυχημένη την ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων στην περιοχή.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Η διακίνηση ναρκωτικών διά θαλάσσιων οδών «έχει σταματήσει κατά περίπου 85%», διαβεβαίωσε χθες, χωρίς να εξηγήσει πώς προέκυψε ο αριθμός αυτός.

«Πιθανόν παρατηρήσατε πως ο κόσμος δεν θέλει πλέον να διακινεί (ναρκωτικά) διά θαλάσσης, και θ’ αρχίσουμε επίσης να τους σταματάμε στο έδαφος», συνέχισε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος. «Οι χερσαίες οδοί είναι πιο εύκολες», πάντως «θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας από την πλευρά της λέει πως ο Ντόναλντ Τραμπ απατάται ή ψεύδεται καθώς μόλις το 5% των ναρκωτικών που εξέρχονται από την Κολομβία, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, διέρχεται από το έδαφός της.

Ο Νικολάς Μαδούρο εκτιμά εξάλλου ότι η Ουάσιγκτον στην πραγματικότητα ψάχνει πρόσχημα προκειμένου να επέμβει στρατιωτικά και να ανατρέψει την κυβέρνησή του, έτσι ώστε οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας του. Ήδη εδώ και χρόνια η αμερικανική κυβέρνηση επιβάλλει εμπάργκο στο πετρέλαιο και άλλες οικονομικές κυρώσεις στο Καράκας.

Ο στρατός της Βενεζουέλας σε συναγερμό

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του απευθυνόμενο κυρίως στον στρατό, ο Μαδούρο έκανε λόγο χθες για «17 εβδομάδες ψυχολογικού πολέμου» και κάλεσε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να παραμείνουν «γαλήνια», αλλά πάντως «σε επιφυλακή» μπροστά στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται συνεχής δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Βενεζουέλας.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, έδωσε την έγκρισή της αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αερολιμενικές εγκαταστάσεις της στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, ενώ το Τρίνινταντ και Τομπάγκο, αρχιπέλαγος που δεν απέχει παρά μερικά χιλιόμετρα από την επικράτεια της Βενεζουέλας, φιλοξένησε πρόσφατα γυμνάσια αμερικανών πεζοναυτών.

Από την άλλη το Καράκας προβάλλει μέσω των μέσων ενημέρωσης τις επιχειρήσεις που διεξάγει εκείνο εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων ανατινάξεων εργοστασίων, καταστροφών μυστικών αεροδιαδρόμων και καταρρίψεων μικρών αεροσκαφών που - σύμφωνα με την κυβέρνηση - μετέφεραν ναρκωτικά. Στα τέλη Οκτωβρίου, ο στρατός ανακοίνωνε την καταστροφή καταυλισμών που διαβεβαίωσε ότι ανήκαν σε «κολομβιανούς ναρκωτρομοκράτες» στο νότιο τμήμα της χώρας.

Εν μέσω αυτής της διάχυτης έντασης, έξι αεροπορικές εταιρείες, ανάμεσά τους η Iberia (Ισπανία), η TAP (Πορτογαλία) και η Turkish Airlines, ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα, με το Καράκας να αντιδρά αφαιρώντας τους τις άδειες δραστηριοποίησης στη χώρα.