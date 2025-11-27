Απαίτηση του Πούτιν να αποχωρήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα από περιοχές που ελέγχουν.

Παρά την αισιοδοξία που εκφράζει ο Λευκός Οίκος, οι σημερινές δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν προδίδουν ελάχιστη μετακίνηση στα βασικά επίμαχα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μπορεί να δήλωσε ότι το προσχέδιο που συζητήθηκε μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όμως ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη προκειμένου να είναι πιθανή μια συμφωνία.

«Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες», είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κιργιστάν, αναφερόμενος στην εκδοχή του σχεδίου που προέκυψε μέσα από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με την Ουκρανία στη Γενεύη, το οποίο εστάλη στη Μόσχα.

«Βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά λαμβάνει υπόψη τη θέση μας σε κάποια ζητήματα. Όμως, σε άλλα σημεία, ξεκάθαρα πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε», συμπλήρωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμο μόνο εάν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από περιοχές που σήμερα ελέγχει το Κίεβο, δίχως να διευκρινίσει σε ποιες αναφέρεται. «Εάν τα ουκρανικά στρατεύματα εγκαταλείψουν εδάφη που κατέχουν, τότε θα σταματήσουμε να πολεμάμε. Εάν δεν το κάνουν, θα πετύχουμε τους στόχους μας στρατιωτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια δημόσια τοποθέτησή του, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η ηγεσία του Κιέβου είναι παράνομη. Και προέβαλε το επιχείρημα ότι εξαιτίας αυτού είναι αδύνατο να υπογραφεί μια νομικά δεσμευτική συμφωνία με το Κίεβο, ενώ τόνισε ότι ο όποιος μελλοντικός διακανονισμός θα πρέπει να αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα.

Ο Πούτιν απέρριψε τις επικρίσεις σε βάρος του Στιβ Γουίτκοφ ότι έδειξε μεροληψία υπέρ της Ρωσίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων- έκανε λόγο για «ανοησίες»- και επιβεβαίωσε πως ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ θα πάει στη Μόσχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι διαρροή τηλεφωνικής επικοινωνίας αποκάλυψε ότι ο Γουίτκοφ έδινε συμβουλές σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κρεμλίνου για το πώς θα έπρεπε να χειριστεί ο Πούτιν τις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ.

Οι τελευταίες διαπραγματευτικές τακτικές της Μόσχας απηχούν εκείνες που επιστρατεύει μετά την επανεκλογή του Τραμπ, παρατηρεί ο Guardian. Το Κρεμλίνο εμφανίζεται πρόθυμο να εξετάσει πιθανές ειρηνευτικές συμφωνίες, δίχως όμως να δείχνει διάθεση υποχωρήσει από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του, που στην πλειονότητά τους το Κίεβο τις θεωρεί απαράδεκτες και πιστεύει ότι ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση.

«Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τίποτα που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Πούτιν να επανεκτιμήσει τους στόχους του ή να εγκαταλείψει τις βασικές απαιτήσεις του», έγραψε σε ανάρτηση η Τατιάνα Στανόβαγια, ανεξάρτητη Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια. «Νιώθει πιο σίγουρος από ποτέ για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να περιμένει έως ότου το Κίεβο αποδεχθεί τελικά ότι δεν μπορεί να νικήσει και πως πρέπει να διαπραγματευτεί πάνω στους γνωστούς όρους της Ρωσίας», συμπλήρωσε.