O Πούτιν εξέφρασε την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη ρωσική στάση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιναναφέρθηκε στο προτεινόμενο σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς το ως «βάση για διάλογο». Τόνισε, ωστόσο, ότι η «τελική μορφή» του σχεδίου δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί και πως ορισμένα σημεία απαιτούν «περαιτέρω διαπραγμάτευση».

Παράλληλα, ο Πούτιν εξέφρασε την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη ρωσική στάση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ υπογράμμισε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε ουσιαστικές συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για ζητήματα «στρατηγικής ασφάλειας».

Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρωσία την επόμενη εβδομάδα για «σοβαρές διαβουλεύσεις».