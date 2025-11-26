Ουίσκοφ και Ουσάκοφ ενορχήστρωναν τις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων: Με ρωσική υπογραφή και αμερικανικό coaching ο διαμελισμός της Ουκρανίας.

Ο ενθουσιασμός του Λευκού Οίκου για την ειρήνη στην Ουκρανία και οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις από την Γενεύη έως το Άμπου Ντάμπι συνοδεύονται το τελευταίο 24ωρο από αποκαλύψεις αμερικανικών ΜΜΕ που θέλουν το σχέδιο των 28 σημείων να έχει ρωσική υπογραφή και τον Γουίτκοφ να συμβουλεύει το Κρεμλίνο για το πώς θα το «πουλήσει» καλύτερα στον Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης τον απεσταλμένο του, κάνοντας λόγο για... business as usual.

«Πρέπει να "πουλήσει" το προσχέδιο στην Ουκρανία, πρέπει να "πουλήσει" την Ουκρανία στη Ρωσία. Αυτό κάνει ένας διαπραγματευτής […] Ακουσα ότι ήταν μια τυπική διαπραγμάτευση. Και φαντάζομαι ότι λέει τα ίδια και στην Ουκρανία, γιατί κάθε πλευρά πρέπει να δίνει και να παίρνει», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους επί του Air Force One.

Η αποκάλυψη του Bloomberg για το τηλεφώνημα μεταξύ του Γουίτκοφ και του Ρώσου συμβούλου εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ έρχεται στη δημοσιότητα την ώρα που ο Αμερικανός ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στη Μόσχα για νέες διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση μιας δεύτερης διαρροής, μεταξύ του Ουσάκοφ και του Ρώσου αξιωματούχου Κίριλ Ντμίτριεφ, οι δύο συζήτησαν το πώς να πείσουν τον Λευκό Οίκο να υποστηρίξει το ιδανικό σενάριο της Μόσχας για τον πόλεμο.

Η κλήση του Γουίτκοφ προς τη Ρωσία έγινε στις 14 Οκτωβρίου, ενώ η Ουάσινγκτον πανηγύριζε την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ και την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς.

«Λοιπόν, άκου», είπε ο Γουίτκοφ στον Ουσάκοφ, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση της πρώτης κλήσης που δημοσίευσε το Bloomberg. «Θα σου πω κάτι. Νομίζω, νομίζω ότι αν μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας, όλοι θα πανηγυρίζουν».

Στην απομαγνητοφώνηση, ο Γουίτκοφ συμβουλεύει τον Ουσάκοφ να κανονίσει μια κλήση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν - ενώ καθοδηγεί τη ρωσική πλευρά πώς να κερδίσει τον Αμερικανό ηγέτη, κολακεύοντάς τον για τη συμφωνία στη Γάζα.

«Θα έκανα την κλήση και απλώς θα επαναλάμβανα τα συγχαρητήριά μου προς τον πρόεδρο για αυτή την επιτυχία, ότι την υποστηρίζετε, ότι σέβεστε ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και απλώς χαίρεστε πραγματικά που είδατε την συμφωνία να κλέινει», είπε ο Γουίτκοφ. «Νομίζω ότι έτσι θα προκύψει ένα πολύ καλό τηλεφώνημα».

Ο Ουσάκοφ συμφώνησε: «Εντάξει, φίλε μου. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς θα μπορούσαν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Σωστά Στιβ, συμφωνώ μαζί σου, θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και λοιπά».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος πρόσθεσε: «Γιατί - άσε με να σου πω τι είπα στον πρόεδρο. Του είπα ότι η Ρωσική Ομοσπονδία πάντα ήθελε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Του είπα ότι το πιστεύω. Και πιστεύω ότι το ζήτημα είναι ότι έχουμε δύο έθνη που δυσκολεύονται να βρουν μια "κοινή γραμμή" και όταν το κάνουμε, θα έχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία».

«Σκέφτομαι ακόμη ότι ίσως διαμορφώσουμε ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Στήνουμε ένα σχέδιο Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο μαζί σας», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ έχει επανειλημμένα εξοργίσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου, προωθώντας τις ρωσικές θέσεις μετά από συναντήσεις με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν.

Από την άλλη, ο κύριος στόχος του Τραμπ είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και για να το πετύχει αυτό, δεν έχει «κοκκινές γραμμές».

Ο τρέχων γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών, που περιλαμβάνει παίκτες από την Ουκρανία, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία - και διεξάγεται στην Ελβετία, την Αγκόλα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη ότι ο Γουίτκοφ και ο Ντμίτριεφ είχαν συντάξει ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό των μαχών στην Ουκρανία.

Πολλοί από τους συμμάχους της Ουκρανίας αντέδρασαν έντονα στο περιεχόμενο του σχεδίου που υποστηρίζεται από τον Τραμπ - το οποίο φαινόταν να ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τη ρωσική πλευρά - και βιάστηκαν να συντάξουν μια αντίπροταση για να παρουσιάσει η Ουάσιγκτον στη Μόσχα.

Ο Νταν Ντρίσκολ συναντήθηκε την Τρίτη με ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι για να παρουσιάσει το αναθεωρημένο σχέδιο 19 σημείων, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι πλέον αμφιλεγόμενες ρωσικές αιτιάσεις.

Σε δεύτερη κλήση, που δημοσίευσε το Bloomberg, μεταξύ του Ουσάκοφ και του Ντμίτριεφ στις 29 Οκτωβρίου, οι δύο Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν πώς να καθοδηγήσουν τους Αμερικανούς να αποδεχθούν μια εκδοχή της ειρηνευτικής συμφωνίας που θα ευνοεί τη θέση τους.

«Λοιπόν, χρειαζόμαστε το μάξιμουμ, δεν νομίζεις;» ρώτησε ο Ουσάκοφ, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση. «Τι νομίζεις; Αλλιώς, ποιο το νόημα να δώσουμε κάτι;»

«Όχι, κοίτα», απάντησε ο Ντμίτριεφ. «Νομίζω ότι απλώς θα φτιάξουμε αυτό το έγγραφο και θα το περάσω ανεπίσημα, κάνοντας σαφές ότι είναι όλα ανεπίσημα. Ας κάνουν αυτοί το δικό τους. Δεν νομίζω ότι θα αναπαράγουν ακριβώς την εκδοχή μας, τουλάχιστον όμως θα είναι όσο πιο κοντά γίνεται».

