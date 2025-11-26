Η κυβέρνηση Τραμπ βασίστηκε σε ρωσικό έγγραφο για να διαμορφώσει το ειρηνευτικό της σχέδιο.

Το πολυδιαφημισμένο αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα - βασίστηκε σε ένα έγγραφο που συνέταξε η Ρωσία και υποβλήθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι Ρώσοι μοιράστηκαν το έγγραφο, το οποίο περιέγραφε τους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ουκρανού ομόλογού του στην Ουάσινγκτον, δήλωσαν οι πηγές.

Το «non-paper» περιείχε διατυπώσεις που η ρωσική κυβέρνηση είχε ήδη προωθήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως η εκχώρηση σημαντικού τμήματος της ανατολικής επικράτειάς της.

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο αποτέλεσε προσχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης των 28 σημείων.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το non-paper αλλά επικαλέστηκε τις δηλώσεις Τραμπ περί προόδου στις διαπραγματεύσεις.«Με την ελπίδα να οριστικοποιήσω αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο, έχω δώσει εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο υπουργός του Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», έγραψε ο Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν είναι σαφές γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ βασίστηκε στο ρωσικό έγγραφο για να βοηθήσει στη διαμόρφωση του δικού της ειρηνευτικού σχεδίου.

Ορισμένοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι που το εξέτασαν, συμπεριλαμβανομένου του Μάρκο Ρούμπιο, πίστευαν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας πιθανόν θα απορρίπτονταν άμεσα από τους Ουκρανούς, δήλωσαν οι πηγές. Μάλιστα, μετά την υποβολή του εγγράφου, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το έγγραφο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα, ο Ρούμπιο παραδέχτηκε ότι είχε λάβει «πολυάριθμα non-papers», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Από τότε που το ειρηνευτικό σχέδιο έγινε γνωστό από το Axios την περασμένη εβδομάδα, αμερικανοί αξιωματούχοι και βουλευτές έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους, κάνοντας λόγο για μια «λίστα ρωσικών θέσεων» και όχι μια σοβαρή πρόταση.

Η αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο, δεν έχει διστάσει να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία - απειλώντας το Κίεβο με περιορισμό της στρατιωτικής βοήθειας εάν δεν υπογράψει.

Σημειώνεται πως μέρος του σχεδίου φέρεται να συντάχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής ενός από τα ρωσικά κρατικά επενδυτικά ταμεία, στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα.

Ελάχιστοι μέσα στο υπουργείο Εξωτερικών και τον Λευκό Οίκο είχαν ενημερωθεί για εκείνη τη συνάντηση, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Την Τρίτη, το Bloomberg ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ είχε προσφέρει συμβουλές σε υψηλόβαθμο σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σχετικά με το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να μιλήσει στον Τραμπ.

Σύμφωνα με απομαγνητοφωνήσεις κλήσεων που εξασφάλισε το πρακτορείο, ο Ουσάκοφ και ο Γουίτκοφ αναφέρθηκαν σε ένα πιθανό «σχέδιο 20 σημείων» ήδη από τις 14 Οκτωβρίου. Το εύρος αυτού του σχεδίου φέρεται να διευρύνθηκε κατά τις επόμενες συνομιλίες με τον Ντμίτριεφ.

Οι αντιδράσεις προκάλεσαν το ευρωπαϊκό «λίφτινγκ»

Η αμερικανική πρόταση, η οποία αιφνιδίασε αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον και την Ευρώπη, προκάλεσε διπλωματικό αναβρασμό σε τρεις ηπείρους.

Το αρχικό σχέδιο έχει αλλάξει έκτοτε δραματικά: Εννέα από τα αρχικά 28 σημεία έχουν αφαιρεθεί μετά από συνομιλίες μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με το ABC News.

Μια διακομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών δήλωσε το Σάββατο ότι ο Ρούμπιο τους είπε πως το σχέδιο των 28 σημείων δεν ήταν αμερικανικό σχέδιο αλλά μάλλον «ρωσικός κατάλογος επιθυμιών», αν και ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκαν έντονα ότι ο Ρούμπιο το χαρακτήρισε έτσι.

Στις μετέπειτα συζητήσεις, μια ανώτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που περιλάμβανε τον Ρούμπιο συμφώνησε να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει ορισμένα από τα πιο φιλορωσικά σημεία του σχεδίου κατά τις συναντήσεις στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ντρίσκολ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνάντηση με ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι. Μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται επίσης στα ΗΑΕ για συνομιλίες με την αμερικανική ομάδα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Την Τρίτη, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υποστηρίζουν το τροποποιημένο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προέκυψε από τις τελευταίες συνομιλίες, αλλά τόνισαν ότι τα πιο ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν σε μια πιθανή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ.