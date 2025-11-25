Το Κίεβο προσβλέπει σε συνεργασία των Ευρωπαίων εταίρων, ενώ προετοιμάζει επίσκεψη του Ζελένσκι στις ΗΠΑ εντός Νοεμβρίου για να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να υπογραφεί η συμφωνία με τον Τραμπ.

Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Τραμπ - με ορισμένες μόνο μικρές λεπτομέρειες να παραμένουν προς διευθέτηση - αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι Ουκρανοί συμφώνησαν στο ειρηνευτικό σχέδιο. Υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες που μένει να τακτοποιηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει στην ειρήνη», φέρεται να υποστήριξε αξιωματούχος στο CBS News.

Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που ο Νταν Ντρίσκολ βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους - είδηση που αρνείται για την ώρα να επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο.

Υπενθυμίζεται πως η Ουάσιγκτον είχε αποστείλει στο Κίεβο ένα πρώτο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων την περασμένη εβδομάδα, πριν οι αξιωματούχοι των δύο χωρών καταρτίσουν μια αντίπροταση στις κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο.

Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι, οι οποίοι υπέβαλαν τη δική τους αντίπροταση, έχουν τα τελευταία 24ωρα προγραμματίσει μια σειρά συναντήσεων προσπαθώντας να επηρεάσουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων.