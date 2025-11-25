Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «έχουν καταλήξει σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», υποστήριξε ο Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει μια συμφωνία ειρήνης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος την Τρίτη.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ την πιο κατάλληλη ημερομηνία μέσα στον Νοέμβριο, για να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να γίνει μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας.

Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι η Ουκρανία εκτιμά τις «παραγωγικές και εποικοδομητικές» συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ελβετία, καθώς και τις «αμετάκλητες προσπάθειες του Τραμπ να τερματιστεί ο πόλεμος».