Την ώρα που ρωσική αντιπροσωπεία ετοιμάζεται για διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς στο Άμπου Ντάμπι, η Μόσχα εξαπολύει νέα επίθεση στο Κίεβο νωρίς το πρωί της Τρίτης, μετά από μια νύχτα πυραυλικών επιθέσεων που σκότωσαν δύο άτομα και τραυμάτισαν τουλάχιστον εννέα.

Σε εξέλιξη παραμένουν οι πυρετώδεις διπλωματικές διαβουλεύσεις μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων, Ουκρανών και Ρώσων - με τον ανώτατο αξιωματούχο του Πενταγώνου Νταν Ντρίσκολ να πραγματοποιεί σήμερα συναντήσεις με ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι.

Είχαν προηγηθεί τα τελευταία 24ωρα διαπραγματεύσεις στην Γενεύη, όπου Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι εργάστηκαν πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο που συνέταξε η Ουάσινγκτον με τη συμμετοχή Ρώσων και Ουκρανών.

Ο Ντρίσκολ φέρνει στο Άμπου Ντάμπι ένα προσχέδιο που περιορίζει τα 28 σημεία των Αμερικανών σε περίπου 19 - που προέκυψαν μετά την τροποποίηση των απαιτήσεων που ήθελαν την Ουκρανία να παραχωρεί το Ντονμπάς στη Ρωσία ή να περιορίζει τον στρατό της στα 600.0000 μέλη.

Διάφορα ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν την ουκρανική επικράτεια αφέθηκαν για να συζητηθούν απευθείας από τον πρόεδρο Τραμπ και τον ουκρανό ομόλογό του.

Ο Ντρίσκολ προσγειώθηκε στο Άμπου Ντάμπι το βράδυ της Δευτέρας. Πέρασε μέρος της προηγούμενης εβδομάδας στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και δεκάδες πρεσβευτές πριν ενωθεί με τον Ρούμπιο και άλλους στη Γενεύη για να συναντηθούν με Ευρωπαίους ηγέτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ντρίσκολ ξεκίνησε από χθες μυστικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία - πληροφορία ωστόσο που δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει το Reuters.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφείς τις απαιτήσεις τους κι η αρχική αμερικανική πρόταση φαίνεται πως ευθυγραμμιζόταν με ορισμένα από αυτά τα σημεία.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων θα περιόριζε το μέγεθος του ουκρανικού στρατού, θα απαγόρευε στη χώρα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και θα παρέδιδε στη Ρωσία γη που δεν έχει καταλάβει στη διάρκεια της τετραετούς εισβολής της στην Ουκρανία. Το Κίεβο και οι εταίροι του στο ΝΑΤΟ ωστόσο απέρριψαν αυτές τις διατάξεις.

Εκπρόσωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλους θεσμούς της ΕΕ συναντήθηκαν με τους Αμερικανούς και τους Ουκρανούς ξεχωριστά μέσα στο Σαββατοκύριακο, μετά τις συνομιλίες των δύο χωρών: «Δεν είμαστε σίγουροι πού θα οδηγηθούμε στη συνέχεια, αλλά υπήρξε κάποια πρόοδος στη Γενεύη», είπε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη, και οι Ρώσοι σίγουρα θα πιέσουν».

Το Κρεμλίνο δεν έχει πει πολλά σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο, αλλά ο Πούτιν δήλωσε ότι η αμερικανική πρόταση «κατά βάση, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία».

Πρόσθεσε ότι η εκδοχή του σχεδίου που είδε η Ρωσία «συμφωνεί με τις συζητήσεις» στην αμερικανο-ρωσική σύνοδο στην Αλάσκα νωρίτερα φέτος, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτή η εκδοχή έχει διατηρηθεί μετά από ημέρες συναντήσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Μετά το ευρωπαϊκό «λίφτινγκ» ωστόσο τα πράγματα αλλάζουν.

Ο κίνδυνος για την Ουκρανία τώρα είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν να επαναφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο στην αρχική του θέση.

Αν συμβεί αυτό, ο Ζελένσκι θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα οδυνηρό δίλημμα: είτε να αποδεχθεί την προσφορά που συνέταξαν ο Τραμπ και ο Πούτιν, είτε να ρισκάρει το μέλλον της χώρας του με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα λάβει επαρκή βοήθεια από τους Ευρωπαίους φίλους του.

Αυτοί είναι οι ίδιοι φίλοι που - μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου - δεν θα του στείλουν στρατό, αλλά ούτε και τα όπλα που ζητά.

*Με πληροφορίες από CΝΝ, Reuters και Politico