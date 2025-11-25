Το Κρεμλίνο δεν έχει «τίποτα να αναφέρει» σχετικά με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι, υποστήριξε την Τρίτη ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατανοεί ότι «γίνονται κάποιες προσαρμογές στο προηγουμένως δημοσιευμένο κείμενο», ενώ «κάποια στιγμή, πιθανότατα, θα έρθει η ώρα για περαιτέρω επαφές με τους Αμερικανούς προκειμένου να λάβουμε επίσημα κάποιες πληροφορίες».

«Προς το παρόν, δεν έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Πεσκόφ, την ώρα που διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για συνάντηση του Νταν Ντρίσκολ με ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τους Financial Times, ο ανώτατος αξιωματούχος του Πενταγώνου ξεκίνησε από χθες μυστικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία - πληροφορία ωστόσο που δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει το Reuters.

Ο Ντρίσκολ φέρνει στο Άμπου Ντάμπι ένα προσχέδιο που περιορίζει τα 28 σημεία των Αμερικανών σε περίπου 19 - σημεία που προέκυψαν μετά την τροποποίηση των απαιτήσεων που ήθελαν την Ουκρανία να παραχωρεί το Ντονμπάς στη Ρωσία ή να περιορίζει τον στρατό της στα 600.0000 μέλη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διάφορα ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν την ουκρανική επικράτεια αφέθηκαν για να συζητηθούν απευθείας από τον πρόεδρο Τραμπ και τον ουκρανό ομόλογό του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει μια συμφωνία ειρήνης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ την πιο κατάλληλη ημερομηνία μέσα στον Νοέμβριο, για να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να γίνει μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του ο Σεργκέι Λαβρόφ φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αντανακλά το πνεύμα των συνομιλιών μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ικανοποιημενο από το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, αλλά τονίζει πως θα είναι μια «εντελώς διαφορετική κατάσταση» εάν οι τροποποιήσεις δεν ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συζητηθεί στην Αλάσκα. Η Ρωσία αναμένει αυτό που ο Λαβρόφ αποκάλεσε «ενδιάμεση» πρόταση, μετά τις ευρωπαϊκές και ουκρανικές αλλαγές.

Υπάρχει «μικρή πιθανότητα» να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με έναν εκτελεστικό διευθυντή ουκρανικού ινστιτούτου ασφάλειας.

Μιλώντας στη Ρόζμαρι Τσερτς του CNN την Τρίτη, ο Αλεξάντερ Κάρα, από το Centre for Defence Strategies, εξέφρασε αμφιβολίες για μια εκεχειρία Ρωσίας-Ουκρανίας στην παρούσα φάση,

Επικαλούμενος τις φιλοδοξίες του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο εκτελεστικός διευθυντής του ουκρανικού ινστιτούτου ασφάλειας υποστήριξε πως ο Ρώσος πρόεδρος «δεν είναι διατεθειμένος να κάνει συμβιβασμούς» επειδή η Μόσχα θέλει «όχι μόνο να ελέγξει την Ουκρανία, αλλά και να μετατρέψει τις απώλειές της σε κάποιου είδους γεωπολιτικά οφέλη στην Ευρώπη και αλλού».

Ο Κάρα εκτίμησε ακόμη πως η Ρωσία χρησιμοποιεί τη διπλωματία ως «εργαλείο πολέμου», ενώ ο Τραμπ «δεν ενδιαφέρεται» για την Ουκρανία ή την ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Γι’ αυτό και ο πόλεμος θα συνεχιστεί», κατέληξε.