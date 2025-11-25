Άγνωστο παραμένει αν η σορός ανήκει σε έναν από τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που παρέμεναν στη Γάζα.

Με ανάρτησή τους οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε μία ακόμα σορό ομήρου.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ωστόσο αν η σορός ανήκει σε έναν από τους τρεις εναπομείναντες Ισραηλινούς που παραμένουν στη Γάζα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, ένα φέρετρο ενός νεκρού ομήρου βρίσκεται στην κατοχή του και είναι καθ' οδόν προς τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Γάζα» ανέφεραν ο IDF.

Σημείωσε ακόμα πως «η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων».

{https://twitter.com/IDF/status/1993327270761841119}

Σημειώνεται πως το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών ανέφερε την Κυριακή πως θα περιορίσει σημαντικά τις δραστηριότητές του τώρα που έχουν απομείνει μόνο τρεις οικογένειες, που περιμένουν τις σορούς των δικών τους. Οι τρεις όμηροι που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα είναι οι Dror Or, ο Αρχιλοχίας Ran Gvili και ο Sudthisak Rinthalak. Εναπόκειται στις οικογένειές τους να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν τις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις, ανέφερε το Times of Israel.

«Ο επίσημος αγώνας τελείωσε», δήλωσε ο Lior Chorev, ο οποίος ηγείται της στρατηγικής για την ad hoc οργάνωση που ιδρύθηκε τις ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 για την υποστήριξη οικογενειών. «Υπάρχει μια συμφωνία για τους ομήρους και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την υποστηρίζουν».

Η οργάνωση συστάθηκε γρήγορα τις ημέρες που ακολούθησαν την επίθεση και ουσιαστικά έγινε η επίσημη φωνή για τις περισσότερες, αν και όχι όλες, τις οικογένειες των 251 ατόμων που κρατήθηκαν όμηροι στις 7 Οκτωβρίου, καθώς άσκησαν πιέσεις για την επιστροφή τους.

Ο Chorev δήλωσε ότι το φόρουμ θα προσφέρει τους υπόλοιπους οικονομικούς πόρους του στις οικογένειες των τριών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, οι οποίες θα αποφασίσουν οι ίδιες πώς θα δαπανήσουν τα κεφάλαια.

Σημείωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας εργασίας σχετικά με τους τρεις ομήρους περιλαμβάνει πληροφορίες από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις για τον εντοπισμό των σορών, παρά τις διπλωματικές και επικοινωνιακές προσπάθειες που έχει ηγηθεί το Φόρουμ.

Με πληροφορίες του Al Jazeera/Times of Israel