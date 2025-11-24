Λίγες ημέρες πριν ο Τζον Χίλι έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Ρωσία: «Σας βλέπουμε. Ξέρουμε τι κάνετε».

Νέα προειδοποίηση για την ρωσική ναυτική δραστηριότητα γύρω από τα βρετανικά ύδατα εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας, τονίζοντας πως αυτή έχει αυξηθεί κατά 30% τα τελευταία δύο χρόνια.

Όπως ανακοίνωσε, τις τελευταίες δύο εβδομάδες το πλοίο περιπολίας HMS Severn αναχαίτισε τη ρωσική κορβέτα RFN Stoikiy και το δεξαμενόπλοιο Yelnya καθώς διέσχιζαν τη Μάγχη.

Εκτός από τα πλοία που σταθμεύουν γύρω από τις βρετανικές ακτές, το Λονδίνο έχει αναπτύξει πλέον τρία αεροσκάφη επιτήρησης Poseidon στην Ισλανδία στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ που περιπολεί για ρωσικά πλοία και υποβρύχια στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική.

Η είδηση έρχεται μόλις λίγες μέρες αφότου ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το ρωσικό πλοίο κατασκοπείας Yantar είχε στοχεύσει με λέιζερ τους πιλότους αεροσκαφών επιτήρησης που παρακολουθούσαν τις δραστηριότητές του έξω από τις ακτές της Σκωτίας. Η

Η Βρετανία χαρακτήρισε τις ενέργειες του Yantar «ανεύθυνες και επικίνδυνες», προσθέτοντας ότι είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις του εδάφους της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως η ρωσική Πρεσβεία στο Λονδίνο απάντησε στις δηλώσεις του Χίλι κατηγορώντας την βρετανική κυβέρνηση για «μιλιταριστική υστερία», προσθέτοντας ότι η Μόσχα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να υπονομεύσει την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Χίλι προχώρησε στην προειδοποίηση ενώ επιχειρηματολογούσε υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών μια εβδομάδα πριν η κυβέρνηση ανακοινώσει τον νέο προϋπολογισμό της.

Παρά το γεγονός ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει δεσμευθεί για σημαντικές αυξήσεις στις στρατιωτικές δαπάνες - λόγω των απειλών από Ρωσία, Κίνα και Ιράν - η κυβέρνηση έχει μπροστά της δύσκολους συμβιβασμούς καθώς εξετάζει αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών για να καλύψει ένα χρηματοδοτικό έλλειμμα πολλών δισεκατομμυρίων λιρών.