Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο έστρεψε λέιζερ κατά Βρετανών πιλότων που είχαν αναπτυχθεί για να το παρακολουθήσουν μετά την είσοδό του σε βρετανικά ύδατα, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, σύμφωνα με το Poltiico.

Ο Τζον Χίλι επιβεβαίωσε ότι το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar αναπτύχθηκε στα βρετανικά ύδατα, για δεύτερη φορά φέτος - τον Ιανουάριο ήταν η πρώτη - και πως επί του παρόντος βρίσκεται στα όρια των χωρικών υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που λέιζερ στράφηκαν κατά πιλότων της RAF.

Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Βρετανία ανέπτυξε μια φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη P8 της Βασιλικής Αεροπορίας για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του σκάφους, το οποίο, όπως είπε, «σχεδιάστηκε για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των υποβρύχιων καλωδίων μας».

«Το Yantar έστρεψε λέιζερ προς τους πιλότους μας», είπε ο Χίλι. «Αυτή η ρωσική ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».

«Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: σας βλέπουμε. Ξέρουμε τι κάνετε. Και αν το Yantar ταξιδέψει νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι».

Ο Χίλι είπε ότι το σκάφος σχεδιάστηκε για να «θέσει σε κίνδυνο τις υποθαλάσσιες υποδομές μας και αυτές των συμμάχων μας» έχοντας δυνατότητες «επιτήρησης σε καιρό ειρήνης και δολιοφθοράς σε καιρό σύγκρουσης».

Ερωτηθείς για τα λέιζερ, είπε: «Οτιδήποτε εμποδίζει, διαταράσσει ή θέτει σε κίνδυνο τους πιλότους που είναι υπεύθυνοι για τα βρετανικά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».

Οι κανόνες εμπλοκής του ναυτικού άλλαξαν, ώστε να παρακολουθείται το Yantar από κοντά, ενώ ήταν έτοιμες οι στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση που το σκάφος άλλαζε πορεία.

«Δεν πρόκειται να τις αποκαλύψω, γιατί αυτό θα έκανε τον πρόεδρο Πούτιν σοφότερο», είπε ο Χίλι.

