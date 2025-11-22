Η κοινή δήλωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδο κορυφής της G20 - Οι προβληματισμοί για τα σύνορα και τις μελλοντικές επιθέσεις.

Οι ηγέτες βασικών ευρωπαϊκών κρατών, μαζί με τον Καναδά και την Ιαπωνία, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με την πρόταση που αφορά στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη σύνοδο της G20.

Στην ανακοίνωση τονίζεται:

«Χαιρετίζουμε τη συνεχιζόμενη προσπάθεια των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Το αρχικό προσχέδιο των 28 σημείων περιλαμβάνει βασικά στοιχεία απαραίτητα για μια δίκαιη και μόνιμη ειρήνη. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε πως το κείμενο αποτελεί μια χρήσιμη βάση, η οποία, ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω δουλειά.

Είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη.

Επαναλαμβάνουμε ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας. Εκφράζουμε, επίσης, ανησυχία για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς θα άφηναν τη χώρα εκτεθειμένη σε πιθανές μελλοντικές επιθέσεις.

Υπενθυμίζουμε, πως η εφαρμογή των σημείων που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων μελών.

Τονίζουμε για ακόμη μια φορά τη σταθερή στήριξή μας προς την Ουκρανία και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με το Κίεβο και την Ουάσιγκτον τις επόμενες ημέρες».

