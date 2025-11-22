Χωρίς Τραμπ και Πούτιν η σύνοδος της G20.

Οι ηγέτες της G20 δεσμεύονται- σε διακήρυξή τους- να εργαστούν για «δίκαιη, συνολική και διαρκή ειρήνη» στο Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, την Παλαιστίνη και την Ουκρανία.

Οι ηγέτες της G20 που συμμετείχαν σε μια Σύνοδο στο Γιοχάνεσμπουργκ απηύθυναν έκκληση για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά επίσης στο Σουδάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στα «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», σε ένα ανακοινωθέν που δημοσιεύτηκε σήμερα από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.

«Καθοδηγούμενοι από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του, θα εργαστούμε για μια ειρήνη δίκαιη, πλήρη και διαρκή στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην Ουκρανία και προκειμένου να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη», γράφουν.

Είναι η μοναδική αναφορά στην Ουκρανία σε αυτό το κείμενο των τριάντα σελίδων κι ενώ το αμερικανικό σχέδιο για τη χώρα διατάραξε την ατζέντα της Συνόδου και οι Ευρωπαίοι εντείνουν τις διαβουλεύσεις προκειμένου να συντάξουν μια αντιπρόταση.

Η διήμερη σύνοδος των κρατών της ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών (G20) ξεκίνησε σήμερα στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Η σύνοδος επισκιάζεται από την απουσία πολλών ηγετών καθώς και τις δύσκολες διαβουλεύσεις σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς και οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας- Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ- είναι μεταξύ αυτών που ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στην πρώτη σύνοδο της G20 στην αφρικανική ήπειρο. Απόντες θα είναι επίσης οι ηγέτες του Μεξικού και της Αργεντινής.

Η κυβέρνηση Τραμπ μποϊκοτάρει τελείως τις συνομιλίες, καθώς κατηγορεί την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ότι καταπιέζει τους λευκούς γαιοκτήμονες. Η Νότια Αφρική απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες.

Ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα, έχει ρίξει το βάρος των διαβουλεύσεων στα θέματα της αλληλεγγύης, της ισότητας και της βιωσιμότητας.

Οι βασικές του προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη χαλάρωση του βάρους χρέους στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες, μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τη δίκαιη και καθαρή χρήση σπάνιων ορυκτών, τον δίκαιο διαμοιρασμό του βάρους για την προστασία του Κλίματος και την επισιτιστική ασφάλεια.

Χθες ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τα μέλη της G20 να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή και τις φωνές τους για να τερματίσουν τις συγκρούσεις που προκαλούν τόσο θάνατο, καταστροφή και αποσταθεροποίηση σε όλο τον κόσμο».