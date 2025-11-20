Η αντίδραση της Ρωσίας στη συνεργασία Ελλάδας- Ουκρανίας για θαλάσσια drones.

Η Μόσχα κατηγορεί την Αθήνα για προκλητική πολιτική εναντίον της Ρωσίας και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει ανάλογα, μετά τη συμφωνία για συνεργασία της Ελλάδας με την Ουκρανία για θαλάσσια drones.

Οι συμφωνίες Αθήνας- Κιέβου «αξιολογήθηκαν και θα δοθεί η κατάλληλη απάντηση», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες, απάντησε η Αθήνα και διπλωματικές πηγές διεμήνυσαν στη Μόσχα ότι «απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

Κατά τη διάρκεια του briefing, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών κλήθηκε να αξιολογήσει τη σημερινή σχέση της Μόσχας με την Αθήνα, μετά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα και τη συμφωνία για συνεργασία στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων drones.

«Υπήρχαν προβλήματα και παλιότερα, αλλά από το 2022 η Ελλάδα ακολουθεί μία προκλητική συγκρουσιακή πορεία εναντίον της Ρωσίας. Γίνονται ανοιχτά εχθρικά βήματα», απάντησε η Ζαχάροβα και στη συνέχεια ανέφερε παραδείγματα για την υποστήριξη αυτής της θέσης.

«Η Αθήνα ήταν από τους πρώτους που έστειλαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, τα οποία οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων σε Ντονμπάς, Ζαπορίζια, Χερσώνα, Κριμαία και άλλες περιοχές της χώρας μας, παρότι ιστορικά είναι περιοχές με μεγάλη ελληνική διασπορά», δήλωσε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

«Η Αθήνα δεν σκέφτηκε ότι οι αδελφοί τους ζουν εκεί, που έχουν δεσμούς με την Ελλάδα, έχουν συγγενείς εκεί, οι οποίοι εξαιτίας των ενεργειών της Αθήνας αντιμετωπίζουν όχι μόνο κολοσσιαίο αριθμό προβλημάτων, αλλά και προκλήσεων για τη ζωή και την υγεία τους», συμπλήρωσε.

«Οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 16 Νοεμβρίου επιβεβαιώνουν περαιτέρω αυτό το βήμα, που- όπως και κάθε άλλη αντιρωσική ενέργεια από τη “συλλογική δύση” στοχεύει στο να “ηττηθεί η Ρωσία στο πεδίο της μάχης”- αξιολογήθηκαν και θα δοθεί η κατάλληλη απάντηση», κατέληξε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.

Αθήνα προς Μόσχα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Η απάντηση της Αθήνας ήταν άμεση, καθώς διπλωματικές πηγές αντέδρασαν διαμηνύοντας στη Μόσχα πως οι απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται, όπως και ότι η σύναψη συμφωνιών αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους.

«Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών. Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες», επεσήμαναν διπλωματικές πηγές, μετά τις δηλώσεις της Μαρία Ζαχάροβα.

«Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές.

Η συνεργασία με την Ουκρανία που εκνεύρισε τη Μόσχα

Μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα, στις 16 Νοεμβρίου, οι δύο ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση, η οποία περιελάμβανε επτά σημεία για τα όσα συμφώνησαν.

Το τέταρτο σημείο αφορούσε την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων UAV, που αποτέλεσε την αφορμή για την αντίδραση της Μόσχας. Η κοινή δήλωση ανέφερε σχετικά.

«Τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές».