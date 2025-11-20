Το σχέδιο για «διαρκή ειρήνη» που παρέλαβε ο Ζελένσκι. Η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου.

Αισιοδοξία επικρατεί στους κόλπους του Λευκού Οίκου για το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία που παρέδωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένκσι.

Το βράδυ της Πέμπτης η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος και με τις δύο πλευρές». Ωστόσο, συμπλήρωσε «ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ διερευνά τα αιτήματα και των δύο πλευρών για να πετύχουμε μια διαρκή ειρήνη. Το σχέδιο πάντως είναι ακόμη υπό διαμόρφωση».

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Μάρκο Ρούμπιο εργάζονται σιωπηλά το σχέδιο εδώ και περίπου ένα μήνα και επικοινωνούν εξίσου με αμφότερες τις πλευρές, «προκειμένου να κατανοήσουν σε τι θα δεσμεύονταν, για μία διαρκή ειρήνη» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται. Είναι καλό πλάνο τόσο για τη Ρωσία και την Ουκρανία και θα πρέπει να είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές», συμπλήρωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

{https://x.com/SkyNews/status/1991589183513657633?s=20}

Σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στο Κίεβο με τον Αμερικανό γραμματέα Στρατού, Νταν Ντρίσκολ. «Μιλήσαμε μαζί του, είναι πολύ αισιόδοξος έπειτα από αυτή τη συνάντηση», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σε ανάρτηση που έκανε για τη συνάντησή του με τον Ντρίσκολ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησαν «επιλογές για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης, την αλληλουχία του έργου μας και τις μορφές διαλόγου, όπως και τις νέες ωθήσεις για τη διπλωματία».

Οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «θα εργαστούν πάνω στις διατάξεις του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου», συμπλήρωσε. «Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική, ειλικρινή και γρήγορη δουλειά», τόνισε ακόμα ο Ζελένσκι.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1991572072833614117?s=20}

Πούτιν: Οι Ουκρανοί στρατιώτες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παραδοθούν

Στο μεταξύ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη, διοικητήριο των ρωσικών δυνάμεων, μαζί με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, Βαλερί Γκερασίμοφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την κατάσταση στην περιοχή του Ντονέτσκ και του Χαρκόβου, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν κατηγόρησε την ηγεσία του Κιέβου ότι παραμένει στην εξουσία για να «πλουτίσουν» και συμπλήρωσε πως το προσωπικό θα πρέπει να δοθεί στο προσωπικό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να καταθέσουν τα όπλα τους και να παραδοθούν.

Επίσης, ο Γκερασίμοφ είπε στον Πούτιν ότι η Ρωσία ελέγχει πλέον την ουκρανική πόλη Κουπιάνσκ και πάνω από το 80% της Βοβτσάνσκ.

Έτοιμος για διαπραγματεύσεις ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, από την πλευρά του και αφού έλαβε το προσχέδιο… ειρήνης, δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο καλεί το Κίεβο να κάνει επώδυνες παραχωρήσεις προκειμένου να τερματίσει την εισβολή του Κρεμλίνου στη χώρα του, με το γραφείο του Ζελένσκι να επιβεβαιώνει ότι θα μιλήσει με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες σχετικά με «τις υπάρχουσες διπλωματικές ευκαιρίες και τα κύρια σημεία που είναι απαραίτητα για την ειρήνη».

«Συμφωνήσαμε να εργαστούμε πάνω στα σημεία του σχεδίου, ώστε να έρεθει ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι η επιφυλακτική αντίδραση της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας ακολούθησε τις οργισμένες καταδίκες του σχεδίου από ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι το χαρακτήρισαν «παράλογο και απαράδεκτο».

Άλλοι αξιωματούχοι στο Κίεβο δήλωσαν ότι η πρόταση που φέρεται να συνέταξε ο Κίριλ Ντμίτριεφ, στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν μια «πρόκληση», στόχος της οποίας ήταν να προκαλέσει διχόνοια και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας, πρόσθεσαν.

Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι: Λίστα για την ικανοποίηση του Πούτιν

Οι Ευρωπαίοι, που αιφνιδιάστηκαν από τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς δεν είχαν ενημερωθεί για αυτές τις κινήσεις, προειδοποίησαν ότι είναι ευνοϊκές για τη Ρωσία και το μόνο που θα πετύχει αυτό θα είναι να ενθαρρύνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το σχέδιο των 28 σημείων θα αποτύχει χωρίς την υποστήριξη του Κιέβου και των Ευρωπαίων, τόνισε η Κάγια Κάλας. «Για να πετύχει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο, πρέπει να υποστηρίζεται από την Ουκρανία και την Ευρώπη. Η πίεση πρέπει να ασκείται στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα. Η επιβράβευση της επιθετικότητας μόνο περισσότερη θα προκαλέσει», τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής και συμπλήρωσε ότι δεν έχουμε ακούσει «για καμία υποχώρηση από την πλευρά της Ρωσίας».

Είναι προφανές ότι η Ρωσία υπαγόρευσε τις νέες προτάσεις, επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, σε συνάντηση με ομολόγους του στις Βρυξέλλες. «Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο δεν είναι εφικτό εάν βασίζεται στην ικανοποίηση του επιτιθέμενου. Αυτό θα μπορούσε μόνο να φέρει περισσότερο πόλεμο και βαναυσότητα στην Ουκρανία και όλη την Ευρώπη», τόνισε σύμφωνα με πηγή του Politico.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες εξέφρασαν τον εκνευρισμό τους για τη βιασύνη των Αμερικανών να κινηθούν προς μία «κακή συμφωνία» για την Ουκρανία. «Σαφώς είναι ανησυχητικό, αλλά πρέπει να εμείνουμε στη θέση μας. Εάν η Ρωσία τη γλιτώσει, είναι θέμα χρόνου να δούμε περισσότερη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, αλλά και σε μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε διπλωμάτης της ΕΕ.

Άλλος υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος σχολίασε ότι η πρόταση των 28 σημείων είναι απλά μια «λίστα με όρους για την ικανοποίηση του Πούτιν» και πρόσθεσε ότι αποτελεί ένα πολύ κακό πλάνο. «Όμως, οι ενδείξεις είναι ότι οι Ουκρανοί πρέπει να το αποδεχθούν. Το Κίεβο καθιστά σαφές ότι είναι αχρείαστη η άσκηση πίεσης στην Ουκρανία και πως δεν θα βοηθήσει κανέναν», συμπλήρωσε.

«Πώς γίνεται οι Ευρωπαίοι να έχουμε τόσο λίγη παρέμβαση, ακόμα κι όταν πληρώνουμε όλο τον λογαριασμό τώρα;», διερωτήθηκε ο αξιωματούχος, χαρακτηρίζοντας παράλογες τις παραχωρήσεις που ζητούνται από την Ουκρανία.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο «θα επιβάλει δρακόντεια μέτρα στην Ουκρανία και θα δώσει στη Ρωσία πρωτοφανή έλεγχο στον στρατό και την πολιτική κυριαρχία της χώρας και είναι πιθανό στο Κίεβο να θεωρηθεί ως παράδοση», σχολιάζει ο Guardian.

Ο Κρίστοφερ Μίλερ των Financial Times, που αποκάλυψε λεπτομέρειες της πρότασης, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να την αποδεχθούν οι Ουκρανοί. «Δεν είναι συμφωνία, αλλά απαίτηση για απόλυτη παράδοση της Ουκρανίας», σχολίασε.

«Η θέση της Ρωσίας παραμένει μαξιμαλιστική και ο Πούτιν δεν έχει κάνει παραχωρήσεις. Αν μη τι άλλο, έχει πεισμώσει. Και η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκνευριστεί και τώρα θέλει να δει πρόοδο, πιθανότατα σε βάρος της Ουκρανίας», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

Η πρόταση των 28 σημείων φαίνεται πως είναι εμπνευσμένη από το παρόμοιο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το ετοίμασαν πρώην και νυν Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι και επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, φαίνεται πως είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο επικεφαλής του επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, Κίριλ Ντμιτρίεφ.

Οι Γουίτκοφ και Ντμιτρίεφ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προώθησαν το σχέδιο στο Κίεβο μέσω του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρούστεμ Ουμέροφ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση της Ουκρανίας. Ωστόσο, περιλαμβάνει όρους που έχει απορρίψει στο παρελθόν ο Ζελένσκι, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με την πρόταση, αναφέρουν οι Financial Times.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Ουμέροφ ενημερώθηκε για το σχέδιο, αλλά προφορικά και δεν έλαβε γραπτή πρόταση από τον Γουίτκοφ. Ο ίδιος αξιωματούχος αρνήθηκε ότι ο Ουμέροφ αποδέχθηκε τους όρους του σχεδίου και τόνισε πως το Κίεβο αντιτίθεται σε πολλά σημεία.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Κίριλ Ντμιτρίεφ έχουν δημιουργήσει ένα «σημαντικό αλλά ανεπίσημο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον και δεν είναι σαφές εάν η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει επίσημα το σχέδιο», σημειώνει ο Guardian.

Τα εδάφη που «χάνει» η Ουκρανία με το σχέδιο

Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν άμεση γνώση του εγγράφου, η πρόταση απαιτεί να παραχωρήσει η Ουκρανία το υπόλοιπο Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που είναι τώρα υπό τον έλεγχο του Κιέβου, γράφουν οι Financial Times. Το αντάλλαγμα θα είναι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, δήλωσε στο Axios αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Κατά την άποψη του Λευκού Οίκου, η Ουκρανία πιθανότατα θα χάσει ούτως ή άλλως τα εδάφη αυτά, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, «για αυτό είναι προς το συμφέρον της να γίνει η συμφωνία τώρα», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει ότι η Ρωσία θα αποκτήσει πλήρη de facto έλεγχο του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ (που μαζί αναφέρονται ως Ντονμπάς), παρότι το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 12% των εδαφών εκεί, γράφει το Axios. Παρότι θα βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, οι περιοχές του Ντονμπάς από όπου θα αποσυρθεί η Ουκρανία θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και η Ρωσία δεν θα μπορεί να αναπτύξει στρατεύματα εκεί.

Επίσης, στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια οι γραμμές ελέγχου θα «παγώσουν» κατά κύριο λόγο στη σημερινή κατάσταση και η Ρωσία θα επιστρέψει κάποια εδάφη, κάτι που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αναφέρει ακόμα το Axios. Εξάλλου, το σχέδιο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμα ρωσικά εδάφη, αλλά δεν θα ζητηθεί από την Ουκρανία να πράξει το ίδιο.

Η Ουκρανία θα μείνει με τον μισό στρατό

Άλλος όρος της πρότασης προβλέπει ότι η Ουκρανία θα μειώσει στο μισό το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, ζητά από το Κίεβο να εγκαταλείψει βασικές κατηγορίες όπλων- ανάμεσά τους τα μεγάλης εμβέλειας- και θα περιλαμβάνει μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας που έχει υπάρξει κρίσιμη για την άμυνά της, «αφήνοντας τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα», επισημαίνουν οι Financial Times.

Τα ρωσικά και η Εκκλησία

Άλλοι δύο όροι της πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απηχούν επίσης τους διαχρονικούς στόχους της Μόσχας.

Το σχέδιο ορίζει ότι τα ρωσικά θα αναγνωριστούν ως επίσημη γλώσσα στην Ουκρανία και θα αναγνωρίσει τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στη χώρα.

«Παράδοση της κυριαρχίας»

Εάν το Κίεβο αποδεχθεί αυτή την πρόταση, ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της κυριαρχίας του, σχολίασε πηγή των Financial Times. Περιέγραψε το σχέδιο ως μία προσπάθεια της Ρωσίας να «παίξει» με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία ανυπομονεί να δείξει ότι υπάρχει πρόοδος για συμφωνία.

Ευρωπαίος διπλωμάτης σχολίασε στο Reuters ότι η πρόταση θα μπορούσε να είναι άλλη μία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να «στριμώξει το Κίεβο στη γωνία». Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση που δεν λαμβάνει υπόψη τη θέση της Ουκρανίας ή των Ευρωπαίων συμμάχων.

Άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο πως η πρόταση να μειώσει η Ουκρανία το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της μοιάζει περισσότερο με ρωσική απαίτηση, παρά με σοβαρή πρόταση.

Φωτ.: AP