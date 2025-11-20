Ουκρανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν τις προτάσεις της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και θα συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Κίεβο. Ωστόσο ήδη Ουκρανοί αξιωματούχοι το χαρακτηρίζουν παράλογο και απαράδεκτο.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία, όπως και να περιορίσει το Κίεβο κατά το ήμισυ το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ. Όροι που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις- Ουκρανών και Ευρωπαίων- καθώς απηχούν τις πάγιες θέσεις της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου. Το προσχέδιο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ με τον επικεφαλής του ρωσικού επενδυτικού ταμείου, Κίριλ Ντμιτρίεφ, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εξετάσει το σχέδιο και το υποστηρίζει, σύμφωνα με το CNN.

Ο Ζελένσκι έλαβε ένα προσχέδιο, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας, το οποίο η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών του με την αμερικανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στο Κίεβο, ο Ζελένσκι «περιέγραψε τις θεμελιώδεις αρχές» που είναι σημαντικές για την Ουκρανία και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν περαιτέρω πάνω στο προσχέδιο.

«Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις, οι οποίες μπορούν να φέρουν πιο κοντά την ειρήνη», συνεχίζει η ανακοίνωση, που υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είμαστε τώρα, όπως πριν, έτοιμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, όπως και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», επισημαίνει ακόμα.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ αναμένεται να συνομιλήσουν τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συζητήσουν τι περισσότερο μπορεί να γίνει, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.

Ουκρανοί αξιωματούχοι: Παράλογο και απαράδεκτο το προσχέδιο

Οι προτάσεις που ετοίμασαν η Ουάσινγκτον και η Μόσχα είναι παράλογες και απαράδεκτες, αντέδρασαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Το προσχέδιο αποτελεί «πρόκληση» και στόχος του είναι να προκαλέσει διχόνοια και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας, ανέφεραν ακόμα, σύμφωνα με τον Guardian.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής, που σχολίασε ότι ο Ντμιτρίεφ είναι «ένα τίποτα».

Η πρωτοβουλία είναι μη ρεαλιστική, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσια και έκανε λόγο για κλασική επιχείρηση σοβιετικού τύπου, με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει πανικό.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι προτάσεις προβλέπουν ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει στη Ρωσία τμήμα του Ντονμπάς, που ελέγχει. Ακόμα, θα πρέπει να μειώσει στο μισό τις ένοπλες δυνάμεις της και να απαρνηθεί όπλα μεγάλης εμβέλειας, που χρησιμοποιεί για πλήγματα στη Ρωσία.

Δεν θα επιτραπεί η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων επί ουκρανικού εδάφους, ενώ οι ΗΠΑ θα παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας, που δεν διευκρινίζονται. Η ρωσική γλώσσα και η Ρωσική ορθόδοξη εκκλησία θα πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα. Το έγγραφο ισοδυναμεί με συνθηκολόγηση της Ουκρανίας και ουσιαστικά το τέλος της κυριαρχίας της.