«Απογοητεύομαι πολύ που βλέπω την Αμερική να αποκηρύσσει τις αξίες της, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία», δήλωσε η Χανάν Ελάτρ Κασόγκι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η χήρα του σαουδάραβα αντιφρονούντα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, τον οποίο δολοφόνησαν το 2018 πράκτορες του Ριάντ στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε χθες Τετάρτη «σοκαρισμένη» για το «σφιχταγκάλιασμα» του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Με αναστάτωσε πολύ και ήταν απογοητευτικό», τόνισε η Χανάν Ελάτρ Κασόγκι στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε, κρίνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε «ανενημέρωτος» για την υπόθεση της δολοφονίας του αρθρογράφου της Washington Post.

«Ο Τζαμάλ Κασόγκι ήταν σταθερός, γενναίος, διαφανής κι επαγγελματίας δημοσιογράφος», είπε αντικρούοντας τη δήλωση του ρεπουμπλικάνου πως επρόκειτο για «εξαιρετικά αμφιλεγόμενη» προσωπικότητα.

Ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να υπερασπιστεί σθεναρά τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, που έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο με όλες τις τιμές, διαβεβαιώνοντας πως ο πρίγκιπας διάδοχος «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα». Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που δημοσίευσε ο προκάτοχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, ανέφεραν ότι ο πρίγκιπας διάδοχος διέταξε τη δολοφονία, αλλά ο Τραμπ επέμεινε ότι ο καλεσμένος του δεν γνώριζε. Η χήρα του Κασόγκι δήλωσε επίσης ότι «σοκαρίστηκε» από την επίπληξη του Τραμπ προς έναν δημοσιογράφο του ABC News που ρώτησε τον πρίγκιπα διάδοχο για τη δολοφονία.

Μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ, επικριτής του πρίγκιπα διαδόχου έπειτα από χρόνια που τον στήριζε θερμά, άνθρωπος των διαδρόμων της σαουδαραβικής βασιλικής αυλής, ο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε στο σαουδαραβικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης από ομάδα πρακτόρων σταλμένη από το Ριάντ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πτώμα του, που διαμελίστηκε, δεν βρέθηκε ποτέ.

Η χήρα του δημοσιογράφου, στον οποίο είχε δοθεί πολιτικό άσυλο στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως απηύθυνε επιστολή στον αμερικανό πρόεδρο πριν από την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου, ζητώντας του να συμβάλει ώστε να της δοθεί αποκατάσταση. Δεν έλαβε απάντηση.

Σε μήνυμά της μέσω X προχθές Τρίτη, αφού ο πρίγκιπας διάδοχος έκανε λόγο για «τεράστιο λάθος» αναφερόμενος στη δολοφονία του δημοσιογράφου, του ζήτησε να συναντηθεί μαζί της προκειμένου «να μου ζητήσει συγγνώμη και να μου προσφέρει αποκατάσταση για τον φόνο του συζύγου μου».

«Δυστυχώς, δεν έλαβα καμιά απάντηση από πλευράς τους», επέμεινε, θυμίζοντας πως θέλει να «βρεθούν τα λείψανα» του άνδρα της ώστε «να ταφεί με αξιοπρέπεια», και «επίσημη συγγνώμη και οικονομική αποκατάσταση».

Ερωτηθείσα για τη μεγαλοπρεπή υποδοχή που επιφύλαξε η Ουάσιγκτον στον «MbS», ο οποίος υπέγραψε στην Ουάσιγκτον διμερείς συμφωνίες ιλιγγιώδους αξίας, εκτίμησε πως ο σύζυγός της, «αν ήταν εκεί, θα ήταν πολύ ευτυχής».

Αλλά «απογοητεύομαι πολύ που βλέπω την Αμερική να αποκηρύσσει τις αξίες της, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία», επανέλαβε.

Με πληροφορίες από AFP