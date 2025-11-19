«Το να ξεχάσει κανείς τη βαρβαρότητα του Μοχάμεντ και τις προειδοποιήσεις του Κασόγκι είναι μια επιλογή, και ο Τραμπ έκανε τη λάθος επιλογή», αναφέρει το Editorial της Washington Post.

O Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε ανεπιφύλακτα χθες Τρίτη τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν όσον αφορά την υπόθεση της φρικιαστικής δολοφονίας του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι. H φράση «συμβαίνουν αυτά» του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε ανατριχίλα και οργή.

Στο σημερινό της Editorial η Washington Post ασκεί σκληρή κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προωθεί συχνά τα εθνικά της συμφέροντα συνεργαζόμενη με δυσάρεστους ανθρώπους, και ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι ένας από τους πιο δυσάρεστους», τονίζει αρχικά η WP, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο «αδύναμη, χυδαία και χωρίς κανένα στρατηγικό όφελος για την Αμερική».

Κατά τη συνάντησή του με τον Σαουδάραβα ηγέτη, ο Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, όπως συνηθίζει. Ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε για τη δολοφονία του αρθρογράφου της WP Τζαμάλ Κασόγκι τον Οκτώβριο του 2018.

«Μιλάτε για κάποιον εξαιρετικά αμφιλεγόμενο. Πολύς κόσμος δεν συμπαθούσε αυτόν τον κύριο στον οποίο αναφερθήκατε. Είτε σας αρέσει είτε όχι, γίνονται πράγματα», πέταξε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος, σπεύδοντας να επισημάνει ότι ο... προσκεκλημένος του «δεν ήξερε τίποτα για αυτό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτές οι διαστρεβλώσεις ατιμάζουν την κληρονομιά του Κασόγκι, έρχονται σε αντίθεση με τα γεγονότα και είναι ανάξιες του αξιώματος του προέδρου», αναφέρει η WP.

«Εξόριστος στη Βιρτζίνια, ο Κασόγκι έγραφε σε αυτές τις σελίδες για την καταστολή του σαουδικού καθεστώτος στο εσωτερικό και την απερισκεψία του στο εξωτερικό. Αυτό ενόχλησε τον Μοχάμεντ. Έτσι, η CIA κατέληξε το 2018 στο συμπέρασμα ότι ο πρίγκιπας διέταξε τη δολοφονία του Κασόγκι. Τον παρέσυραν στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, όπου μια ομάδα δολοφόνων, συμπεριλαμβανομένων μελών της προσωπικής φρουράς του Μοχάμεντ, τον διαμέλισαν με πριόνι οστών. Ο Μοχάμεντ, ο οποίος βρέθηκε στο Λευκό Οίκο την Τρίτη για πρώτη φορά από το 2018, αναγνώρισε τη δολοφονία αλλά αρνήθηκε την ευθύνη. "Έχουμε βελτιώσει το σύστημά μας για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο", είπε. "Είναι οδυνηρό και τεράστιο λάθος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξανασυμβεί". Αυτό ήταν προσβλητικό και ανεπαρκές, αλλά κάπως καλύτερο από την απάντηση του Τραμπ», σχολιάζει η WP.

Κατά τη διάρκεια της κοινής εμφάνισής τους, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μοχάμεντ «έναν από τους πιο σεβαστούς ανθρώπους στον κόσμο» και είπε ότι συχνά συνομιλούν τηλεφωνικά.

Ο Τραμπ επέπληξε επίσης μία δημοσιογράφο του ABC News επειδή ρώτησε τον Μοχάμεντ για τον Κασόγκι. Την χαρακτήρισε «φρικτή και ανυπάκουη» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να αφαιρεθεί η άδεια του δικτύου», διότι «οι ειδήσεις σας είναι τόσο ψευδείς και λαθεμένες».

Όπως σχολιάζει η WP, «Η πραγματικότητα είναι ότι, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει την ειρήνη μέσω της ισχύος, δεν έδειξε τίποτα άλλο παρά αδυναμία. Αναμφίβολα, άλλοι δικτάτορες το "σημείωσαν". Η νομιμοποίηση και η υπεράσπιση του Μοχάμεντ με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνει τον ίδιο και τους ομοϊδεάτες του να κακομεταχειρίζονται όχι μόνο δημοσιογράφους, αλλά και οποιονδήποτε Αμερικανό, γνωρίζοντας ότι πιθανότατα δεν θα αντιμετωπίσουν συνέπειες».

Και συνεχίζει: «Ο Τραμπ έχει μια αντισυμβατική εξωτερική πολιτική που μπορεί να επιτύχει απροσδόκητα αποτελέσματα. Βλέπε Γάζα. Ωστόσο, είναι εφικτό να προστατευθούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ χωρίς να προσβληθεί η μνήμη του Κασόγκι. Θα ήταν πιο αποτελεσματικό να διασφαλιστεί ότι κάποιος, όπως ο Μοχάμεντ, θα λογοδοτήσει. Θα καταλάβει ποιος είναι ο ισχυρός εταίρος σε αυτή τη σχέση και θα επιστρέψει ικετεύοντας για συγχώρεση – και όχι να τύχει υποδοχής με τιμητική φρουρά από μαύρα άλογα, τρομπετίστες και μαχητικά αεροσκάφη».

«Η σχέση με τη Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να αποφέρει κάποια οφέλη, αλλά ακόμη και σε έναν περίπλοκο κόσμο, ένας Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να είναι σε θέση να σέβεται την κληρονομιά του Κασόγκι, ενώ ασκεί την περίπλοκη τέχνη της πολιτικής. Το να ξεχάσει κανείς τη βαρβαρότητα του Μοχάμεντ και τις προειδοποιήσεις του Κασόγκι είναι μια επιλογή, και ο Τραμπ έκανε τη λάθος επιλογή», καταλήγει το Editorial της Washington Post.