Κυνικός ο Τραμπ, πρόσφερε απόλυτη κάλυψη στον μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι.

Τρομακτική είναι η απόλυτη κάλυψη που πρόσφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όταν ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας ρωτήθηκε για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέπληξε δημοσιογράφο που ανέφερε το θέμα, υποστήριξε ότι ο μπιν Σαλμάν δεν ήξερε τίποτα- παρά τη διαφορετική εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών- και κατέληξε στο κυνικό «συμβαίνουν αυτά», αναφερόμενος στη δολοφονία του δημοσιογράφου της Washington Post, τον οποίο χαρακτήρισε «αμφιλεγόμενο».

Από την άλλη, ο μπιν Σαλμάν επέμεινε ότι έγιναν τα «σωστά βήματα» στην έρευνα για τη δολοφονία Κασόγκι και ότι το σύστημα έχει βελτιωθείπ προκειμένου «να διασφαλιστεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί».

Η απάντηση του Τραμπ για τη δολοφονία Κασόγκι

Δείτε την ερώτηση και την απάντηση Τραμπ - μπιν Σαλμάν στο 1:06:00 του βίντεο.

{https://www.youtube.com/watch?v=72xAuoqax-Y}

Η στιγμή που ανέβηκαν οι τόνοι στο Οβάλ γραφείο

Η ερώτηση για τη δολοφονία Κασόγκι και οι αντιδράσεις Τραμπ- μπιν Σαλμάν

Δημοσιογράφος του ABC News ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ αν θεωρεί πως είναι πρέπον ότι η οικογένειά του συνεργάζεται επιχειρηματικά με τη Σαουδική Αραβία, ενώ είναι πρόεδρος και αν αυτό αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων. Απευθυνόμενη στον μπιν Σαλμάν, ρώτησε: «Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν ότι ενορχηστρώσατε τη βάναυση δολοφονία ενός δημοσιογράφου, οι οικογένειες των θυμάτων από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου είναι εξοργισμένες με την παρουσία σας στο Οβάλ γραφείο. Γιατί θα πρέπει να σας εμπιστεύονται οι Αμερικανοί;».

Στο άκουσμα της ερώτησης προς το πρόσωπό του, ο μπιν Σαλμάν χαμογέλασε, ενώ ο Τραμπ έσπευσε να διακόψει τη δημοσιογράφο και να τη ρωτήσει από ποιο Μέσο είναι. Όταν εκείνη του απάντησε ότι εργάζεται στο ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε «Fake news, το ABC Fake News (ψευδείς ειδήσεις), ένα από τα χειρότερα».

Απαντώντας στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον όμιλο της οικογένειας Τραμπ. «Αποχώρησα. Αυτό που κάνει η οικογένειά μου είναι μια χαρά. Κάνουν δουλειές παντού, κάνουν ελάχιστες με τη Σαουδική Αραβία, θα μπορούσαν να κάνουν πολλές. Και ό,τι έχουν κάνει πολύ καλά. Ήμουν πολύ επιτυχημένος, αποφάσισα να αφήσω πίσω αυτή την επιτυχία και να κάνω την Αμερική επιτυχημένη».

Συνέχισε λέγοντας ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έχει κάνει «εξαιρετική δουλειά». Όσο για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι- το όνομα του οποίου δεν ανέφερε- παρότι η ερώτηση δεν απευθυνόταν σε εκείνον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Αναφέρεστε σε κάποιον που ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενος. Πολλοί δεν συμπαθούσαν αυτόν τον κύριο για τον οποίο μιλάτε. Είτε τον συμπαθούσατε, είτε όχι, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, αλλά αυτός δεν ήξερε τίποτα για αυτό».

Σε εκείνο το σημείο, ο Τραμπ έδειξε προς τον μπιν Σαλμάν, ο οποίος φάνηκε να ικανοποιείται από την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου. «Μπορούμε να το αφήσουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τον προσκεκλημένο μας κάνοντας μία τέτοια ερώτηση», συμπλήρωσε, ο Τραμπ, επιπλήττοντας τη δημοσιογράφο.

