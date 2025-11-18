Συνάντηση του Τραμπ με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έφτασε στον Λευκό Οίκο, για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βγήκε από τον Λευκό Οίκο για να υποδεχθεί τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας. Η τελετή υποδοχή περιελάμβανε ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών, κανονιοβολισμούς και πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, περιγράφει το BBC.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν αντάλλαξαν χειραψία και παρακολούθησαν για λίγο τις πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τον Λευκό Οίκο. Επρόκειτο για τρία F-16 και άλλα τόσα F-35. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον θα πουλήσει F-35 στο Ριάντ.

{https://x.com/SkyNews/status/1990824268846768564?s=20}

Αφού μπήκαν στον Λευκό Οίκο, λίγα λεπτά μετά εμφανίστηκαν ξανά στον κήπο και ο Τραμπ φάνηκε σαν να ξεναγεί τον μπιν Σαλμάν σε έναν τοίχο με πορτρέτα πρώην προέδρων των ΗΠΑ.

Live εικόνα από τον Λευκό Οίκο

{https://www.youtube.com/watch?v=UIK1gSDw25w}

Η τελετή υποδοχής

{https://www.youtube.com/watch?v=gxWYZ1IYe-Y}

Φωτ.: AP