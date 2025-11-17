Για προληπτικούς λόγους κλείνουν γκαλερί και γραφεία στο Λούβρο.

Με νέο πλήγμα είναι αντιμέτωπο το μουσείο του Λούβρου, μετά την πολύκροτη κλοπή, καθώς ανακοινώθηκε ότι κλείνουν κάποια γραφεία και μία γκαλερί, λόγω προβλημάτων σε δοκούς.

Τεχνική έκθεση, που υποβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή, αποκάλυψε την «ιδιαίτερη ευθραυστότητα κάποιων δοκών που συγκρατούν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου στη νότια πλευρά της πτέρυγας Sully, εξαιτίας «πρόσφατων και απρόβλεπτων εξελίξεων», αναφέρει η ανακοίνωση του μουσείου, στην οποία δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Η διεύθυνση του μουσείου του Λούβρου αποφάσισε να αποκλείσει την πρόσβαση στα γραφεία του δευτέρου ορόφου και να μεταφέρει προσωρινά- για τρεις ημέρες- τους 65 ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, όσο ειδικοί θα αξιολογούν τη ζημιά.

Επίσης, κλείνει η γκαλερί Campana, που βρίσκεται κάτω από τα γραφεία, για προληπτικούς λόγους. Η γκαλερί αποτελείται από εννέα αίθουσες, αφιερωμένες σε κεραμικά από την αρχαία Ελλάδα. Θα μείνει κλειστή όσο εξετάζονται «συγκεκριμένες δοκοί που υποστηρίζουν το πάτωμα του δεύτερου ορόφου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: Associated Press