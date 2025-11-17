Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του, επίσης κωφή, η οποία είχε χάσει την επιμέλειά του.

Μια δωδεκάχρονη κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά όταν αστυνομικοί άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην γερμανική πόλη Μπόχουμ.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της αστυνομίας και της εισαγγελίας, το κορίτσι - το οποίο είναι κωφό και είχε εξαφανιστεί από δομή - φέρεται να «επιτέθηκε» στους αστυνομικούς κρατώντας δύο μαχαίρια.

Η δωδεκάχρονη, της οποίας η επιβίωση εξαρτάται από φαρμακευτική αγωγή, εξαφανίστηκε την Κυριακή, οπότε και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της.

Τη Δευτέρα το βράδυ υπήρξαν ενδείξεις ότι η κοπέλα βρισκόταν στο διαμέρισμα της μητέρας της, η οποία επίσης είναι κωφή, στη συνοικία Χάμε του Μπόχουμ. Σημειώνεται πως η γυναίκα έχει χάσει την κηδεμονία και επομένως το παιδί απαγορεύεται να ζει μαζί της.

Σύμφωνα πάντα με τις αρχές, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο κτήριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Οι αστυνομικοί άκουγαν θορύβους από το διαμέρισμα, αλλά κανείς δεν άνοιγε την πόρτα. Εντέλει η μητέρα άνοιξε την πόρτα μόνο μετά από μία ώρα.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη δωδεκάχρονη κοπέλα, η οποία πλησίασε τους αστυνομικούς κρατώντας δύο μαχαίρια», ισχυρίστηκαν οι αρχές. Για να αποκρούσουν μια επικείμενη επίθεση, ένας από τους αστυνομικούς χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό όπλο (teaser), ενώ ο άλλος πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Οι αστυνομικοί φέρονται να προσέφεραν πρώτες βοήθειες έως ότου έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Έπειτα, γιατρός παρέλαβε την κοπέλα και την μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η ζωή της βρέθηκε σε κίνδυνο.

Ο αριθμός των πυροβολισμών παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ επιπλέον εξετάζεται ο τρόπος επικοινωνίας με την κωφή μητέρα και την κωφή κοπέλα στο σημείο του περιστατικού.

