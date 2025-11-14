Ψηφοφόροι από εννέα χώρες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνουν για τις απειλές κατά της Δημοκρατίας.

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο ανησυχούν για τις απειλές κατά της Δημοκρατίας, φοβούμενοι ότι τα εξτρεμιστικά κόμματα, οι ψευδείς ειδήσεις και η διαφθορά θα υπονομεύσουν τις εκλογές.

Μια σημαντική έρευνα της Ipsos σε σχεδόν 10.000 ψηφοφόρους από εννέα χώρες - επτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συν το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ - διαπίστωσε ότι περίπου οι μισοί είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της Δημοκρατίας.

Με εξαίρεση τη Σουηδία, όπου οι πολίτες πιστεύουν ότι το δημοκρατικό σύστημα λειτουργεί καλά, η συντριπτική πλειοψηφία ανησυχεί για τους κινδύνους που απειλούν τα συστήματα διακυβέρνησης τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύει αποκλειστικά το Politico.

«Υπάρχει εκτεταμένη ανησυχία για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία, με τους πολίτες να αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται, ιδίως από τις εθνικές τους κυβερνήσεις», δήλωσε στο Politico ο Gideon Skinner, ανώτερος διευθυντής της Ipsos για την πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου. «Υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των fake news, της παραπληροφόρησης, της έλλειψης λογοδοσίας των πολιτικών και του εξτρεμισμού. Στις περισσότερες χώρες υπάρχει η επιθυμία για ριζική αλλαγή», προσθέτει.

Η έρευνα έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι η Δημοκρατία σε όλη τη Δύση απειλείται. Η ανισότητα του πλούτου σε όλο τον κόσμο ενισχύει τα ακροδεξιά κόμματα, υπονομεύοντας τον διάλογο και προετοιμάζοντας το έδαφος για αυταρχισμό, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση για την G20.

Αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε τα σχέδιά της για την ενίσχυση της Δημοκρατίας στις 27 χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, οι επικριτές δήλωσαν ότι η πρότασή της για την αντιμετώπιση των ξένων παρεμβάσεων στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι πολύ αδύναμη, με τη συμμετοχή να είναι εθελοντική σε ολόκληρο το μπλοκ. Οι αρχές έχουν εντοπίσει ρωσική παραπληροφόρηση και ανάμειξη σε εκλογές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τον τελευταίο χρόνο, από τη Ρουμανία μέχρι τη Γερμανία.

Για τη νέα δημοσκόπηση, η Ipsos ρώτησε περισσότερους από 9.800 ψηφοφόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Κροατία, την Ολλανδία και την Πολωνία, μεταξύ 12 και 29 Σεπτεμβρίου. Οι δημοσκόποι διαπίστωσαν ότι κατά μέσο όρο το 45% των ερωτηθέντων και στις εννέα χώρες που εξετάστηκαν ήταν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία, δήλωσε ο Skinner.

Οι ψηφοφόροι που αυτοπροσδιορίστηκαν ως πολιτικά άκρα - τόσο στην άκρα αριστερά όσο και στην άκρα δεξιά - ήταν πιο πιθανό να πουν ότι η δημοκρατία αποτυγχάνει.

Στη Γαλλία και την Ολλανδία, τα επίπεδα ικανοποίησης έχουν μειωθεί τον τελευταίο χρόνο. Η γαλλική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα καταρρεύσει εν μέσω μιας συνεχιζόμενης κρίσης για τον εθνικό προϋπολογισμό, ενώ ο ολλανδικός συνασπισμός διαλύθηκε νωρίτερα φέτος με αποτέλεσμα να διεξαχθούν εκλογές τον Οκτώβριο.

Και στις εννέα χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων δεν πιστεύει ότι η κυβέρνησή του εκπροσωπεί καλά τις απόψεις τους. Οι πιο δυσαρεστημένοι ήταν οι ψηφοφόροι σε Κροατία και Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μόλις το 23% νιώθει ότι εκπροσωπείται.

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων και από τις εννέα χώρες δήλωσαν ότι ο τρόπος λειτουργίας της Δημοκρατίας έχει επιδεινωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Το ποσοστό αυτό στις ΗΠΑ φθάνει το 61%.

Οι ψηφοφόροι στη Γαλλία (86%) και την Ισπανία (80%) ανησυχούν περισσότερο για το τι θα συμβεί τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ως τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη δημοκρατία την παραπληροφόρηση, τη διαφθορά, την έλλειψη λογοδοσίας των πολιτικών και την άνοδο της εξτρεμιστικής πολιτικής.

Γενικά, οι περισσότεροι ερωτηθέντες εξακολουθούν να υποστηρίζουν τα δημοκρατικά ιδανικά, αν και στην Κροατία περισσότεροι από τους μισούς (51%) δήλωσαν ότι η διατήρηση της δημοκρατίας αξίζει μόνο εάν προσφέρει καλή ποιότητα ζωής.

Η Ipsos διαπίστωσε ότι οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν μέτρα για: την προστασία της δημοκρατίας (ειδικά όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς), την προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, την καλύτερη πολιτική αγωγή στα σχολεία και τους κανονισμούς κατά των fake news και της ρητορικής μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από Politico