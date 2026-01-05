Το 72% απάντησε ότι ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν υπερβολικά στην Βενεζουέλα.

Ένας στους τρεις Αμερικανούς εγκρίνει την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, ενώ το 72% ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν υπερβολικά στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα.

Η διήμερη δημοσκόπηση (Κυριακή 4/12 - Δευτέρα 5/12) έδειξε ότι το 65% των Ρεπουμπλικανών υποστηρίζει την στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε σύγκριση με το 11% των Δημοκρατικών και το 23% των ανεξάρτητων.

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, έδειξε επίσης σημαντική υποστήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών για μια εξωτερική πολιτική που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες.

Περίπου το 43% των Ρεπουμπλικανών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη δήλωση: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν μια πολιτική κυριαρχίας στις υποθέσεις του Δυτικού Ημισφαιρίου», σε σύγκριση με το 19% που διαφώνησε. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Η δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν 1.248 ενήλικες Αμερικανοί σε εθνικό επίπεδο, έδειξε ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ είναι 42%, το υψηλότερο από τον Οκτώβριο και αυξημένο από 39% σε δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου. Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, είχε περιθώριο σφάλματος περίπου 3 ποσοστιαίων μονάδων.

