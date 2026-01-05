Ένας στους τρεις Αμερικανούς εγκρίνει την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, ενώ το 72% ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν υπερβολικά στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα.
Η διήμερη δημοσκόπηση (Κυριακή 4/12 - Δευτέρα 5/12) έδειξε ότι το 65% των Ρεπουμπλικανών υποστηρίζει την στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε σύγκριση με το 11% των Δημοκρατικών και το 23% των ανεξάρτητων.
Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, έδειξε επίσης σημαντική υποστήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών για μια εξωτερική πολιτική που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες.
Περίπου το 43% των Ρεπουμπλικανών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη δήλωση: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν μια πολιτική κυριαρχίας στις υποθέσεις του Δυτικού Ημισφαιρίου», σε σύγκριση με το 19% που διαφώνησε. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.
Η δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν 1.248 ενήλικες Αμερικανοί σε εθνικό επίπεδο, έδειξε ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ είναι 42%, το υψηλότερο από τον Οκτώβριο και αυξημένο από 39% σε δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου. Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, είχε περιθώριο σφάλματος περίπου 3 ποσοστιαίων μονάδων.
