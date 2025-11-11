Θα προσληφθούν αξιωματούχοι απ' όλη την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών της ΕΕ και θα ανταλάσσουν πληροφορίες «για κοινούς σκοπούς».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να οργανώνει μια νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την πρόεδρό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τη χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τις εθνικές υπηρεσίες κατασκοπείας, αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η μονάδα αυτή, η οποία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της γενικής γραμματείας της Κομισιόν, σχεδιάζει να προσλάβει αξιωματούχους απ' όλη την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών της ΕΕ και να αντιπαραβάλλει πληροφορίες για κοινούς σκοπούς, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται τέσσερα πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια αυτά.

«Χρειαζόμαστε έναν καλύτερο τρόπο για να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες και να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι στους εταίρους. Στις πληροφορίες, πρέπει να δίνεις κάτι για να παίρνεις κάτι», ανέφερε μία πηγή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις αξιωματούχων στην διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης), η οποία επιβλέπει την τωρινή υπηρεσία πληροφοριών (Intcen), καθώς εκφράζουν φόβους ότι θα επισκιάσει τον ρόλο της μονάδας και θα θέσει εν αμφιβόλω την ύπαρξή της.

Σημειώνεται ότι ο νέος φορέας θα συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν θα συμμετέχει σε επιχειρήσεις πεδίου.

Η νέα υπηρεσία έρχεται καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών έναντι υβριδικών απειλών, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.