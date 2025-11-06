Επιχειρηματίας από τη Σιγκαπούρη είχε αγοράσει τους σκελετούς δεινοσαύρων σε δημοπρασία.

Τρεις σκελετούς δεινοσαύρων, αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, εννέα διαμερίσματα στο Λονδίνο και συλλογή κινεζικών έργων τέχνης κατάσχεσαν μεταξύ άλλων οι βρετανικές αρχές, από επιχειρηματία σε υπόθεση ανάκτησης κερδών και περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι σκελετοί δύο αλλοσαύρων και ενός στεγόσαυρου ήταν ανάμεσα σε αυτά που κατάσχεσε η υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA), στο πλαίσιο διακανονισμού με τον επιχειρηματία Σου Μπινγχάι και την εταιρεία του, Su Empire Limited. Ο νόμος περί εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες επιτρέπει στις βρετανικές αρχές να ανακτούν περιουσιακά στοιχεία που θεωρείται πως έχουν αποκτηθεί παράνομα, ακόμη και χωρίς καταδίκη.

Ο επιχειρηματίας είχε αγοράσει τους σκελετούς δεινοσαύρων- ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών- σε περσινή δημοπρασία του οίκου Christie's έναντι 12,4 εκατομμυρίων λιρών (16,1 εκατομμύρια δολάρια).

Τα 11 κινεζικά έργα τέχνης που κατασχέθηκαν είχαν αγοραστεί σε δημοπρασία το 2022 έναντι περισσότερων από 400.000 λιρών. Το ένα τέταρτο των εσόδων από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που όρισε ο επιχειρηματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters