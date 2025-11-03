Ο Μαθόν δεχόταν καθημερινά πιέσεις για την παραίτησή του, μεταξύ άλλων, και από συγγενείς των θυμάτων.

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο ηγέτης της περιφέρειας Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία, Κάρλος Μαθόν, ανακοίνωσε σήμερα, έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, αφήνοντας πίσω 229 νεκρούς.

«Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο», δήλωσε ο Μαθόν στους δημοσιογράφους, παραδεχόμενος, σύμφωνα με την El Pais ότι «έκανα λάθη και θα ζήσω με αυτά για το υπόλοιπο της ζωής μου, ωστόσο κανένα από αυτά δεν ήταν για πολιτικό όφελος». «Ελπίζω ότι όταν ο θόρυβος καταλαγιάσει λίγο, η κοινωνία θα είναι σε θέση να δει τη διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπου που έχει κάνει λάθη και ενός κακού ανθρώπου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μαθόν, μέλος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), θα παραμείνει μέλος του κοινοβουλίου για να διατηρήσει τη βουλευτική του ασυλία και δεν θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές.\

Ο Μαθόν δεχόταν καθημερινά πιέσεις για την παραίτησή του, μεταξύ άλλων, και από συγγενείς των θυμάτων.

Κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν κατηγορούν την περιφερειακή κυβέρνηση ότι εξέδωσε μήνυμα έκτακτης ανάγκης πολύ καθυστερημένα ενώ κτίρια βρίσκονταν ήδη κάτω από το νερό και άνθρωποι πνίγονταν στη χειρότερη καταστροφή που συνδέεται με πλημμύρες στην Ευρώπη από το 1967.

Η παραίτηση του Μαθόν υποβάλλεται ενώ η Μαριμπέλ Βιλαπλάνα, μία δημοσιογράφος της περιοχής με την οποία γευμάτιζε την ημέρα των πλημμυρών, αναμένεται να καταθέσει σήμερα ενώπιον δικαστή που ερευνά ενδεχόμενη ποινική ευθύνη των αρχών για τους θανάτους.

