Με περισσότερες από 20 «δοκιμές» επί του πεδίου μάχης, ο πύραυλος 9M729 αναδεικνύεται σε ένα από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ περί επανέναρξης των αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δηλώνει πως η Μόσχα έχει επιτεθεί τους τελευταίους μήνες με έναν πύραυλο cruise, ο οποίος φέρεται να οδήσε το 2019 στην αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά (INF).

Τα σχόλια του Αντρέι Σιμπίχα αποτελούν την πρώτη επιβεβαίωση ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει τον πύραυλο 9M729 σε επιχειρήσεις - στην Ουκρανία ή αλλού.

Ένας δεύτερος ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει τον πύραυλο κατά της Ουκρανίας 23 φορές από τον Αύγουστο. Η Ουκρανία επίσης κατέγραψε δύο εκτοξεύσεις του 9M729 από τη Ρωσία το 2022, ανέφερε η πηγή.

«Ο πύραυλος διένυσε πάνω από 1.200 χιλιόμετρα πριν πλήξει την Ουκρανία»

Ο 9M729 ήταν ο βασικός λόγος που οδήγησε τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη για τα Πυρηνικά Όπλα Μέσου Βεληνεκούς (INF) το 2019, καθώς μπορεί να πετάξει πολύ πέραν του ορίου των 500 χλμ, κατί που η Ρωσία έχει αρνηθεί.

Ο πύραυλος, που μπορεί να φέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή, έχει βεληνεκές 2.500 χλμ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Missile Threat του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Μία στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι πύραυλος 9M729 που εκτοξεύτηκε από τη Ρωσία στις 5 Οκτωβρίου διένυσε πάνω από 1.200 χλμ πριν πλήξει την Ουκρανία.

«Η χρήση από τη Ρωσία του 9M729 - που απαγορεύεται από τη συνθήκη INF - κατά της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες δείχνει την ασέβεια του προέδρου Πούτιν προς τις ΗΠΑ και τις διπλωματικές προσπάθειες Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Σιμπίχα σε γραπτή δήλωση.

Όπως σημείωσε στο Reuters, η Ουκρανία υποστήριξε τις ειρηνευτικές προτάσεις του Τραμπ και η ενίσχυσή της με όπλα μεγάλου βεληνεκούς θα μπορούσε να εξαναγκάσει την Μόσχα στον τερματισμό του πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως το Κίεβο έχει ζητήσει επανειλημμένα πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, που δεν απαγορεύονται από τη συνθήκη INF, ωστόσο το Κρεμλίνο έχει ξεκαθαρίσει ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επικίνδυνη κλιμάκωση.

Ο 9M729 σχεδιάστηκε για στόχους στην Ευρώπη

Η χρήση του 9M729 επεκτείνει το οπλοστάσιο μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσίας για πλήγματα κατά της Ουκρανίας και εντάσσεται σε ένα μοτίβο αποστολής απειλητικών σημάτων προς την Ευρώπη, την ώρα που ο Τραμπ επιδιώκει ειρηνευτική συμφωνία - δηλώνουν δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία», δήλωσε ο Γουίλιαμ Άλμπερκ του Pacific Forum, προσθέτοντας ότι ο 9M729 έχει σχεδιαστεί για να πλήττει στόχους στην Ευρώπη.

Η Ρωσία, εξάλλου, δοκίμασε την περασμένη εβδομάδα τον πυρηνοκίνητο πύραυλο cruise Burevestnik,ενώ την Τετάρτη ανακοίνωσε την δοκιμή της πυρηνικής «υπερτοπίλης» ονόματι Poseidon.

Μια μέρα μετά, ο Τραμπ διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να επαναλάβουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, επικαλούμενος «τα προγράμματα δοκιμών άλλων χωρών».

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη INF, η οποία απαγόρευε πυραύλους εδάφους με βεληνεκές 500–5.500 χλμ, η Ρωσία κήρυξε μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυραύλων μέσου βεληνεκούς. Το Κρεμλίνο ωστόσο φέρεται να είχε ήδη αναπτύξει μερικούς πυραύλους 9M729.

Στις 4 Αυγούστου, λίγο πριν τη χρήση των πυραύλων στην Ουκρανία, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι παύει να αναγνωρίζει οποιονδήποτε περιορισμό στη χρήση μέσου βεληνεκούς πυραύλων, που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Αν αποδειχθεί ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί στην Ουκρανάι πυραύλους μέσου βεληνεκούς, που εύκολα θα μπορούσαν να είναι πυρηνικοί, τότε αυτό αποτελεί ζήτημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όχι μόνο για την Ουκρανία», δήλωσε ο Τζον Φόρμαν, πρώην Βρετανός αμυντικός ακόλουθος στη Μόσχα και το Κίεβο.

Τα συντρίμμια σε χωριό του Λβιβ «δείχνουν» 9Μ729

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν έδωσε λεπτομέρειες ή ημερομηνίες για τις επιθέσεις με τον 9M729.

Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε, ωστόσο, ότι οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 21 Αυγούστου - λιγότερο από μια εβδομάδα μετά τη σύνοδο Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα.

Το Reuters εξέτασε εικόνες από τα συντρίμμια μετά από ρωσική επίθεση στην οποία χτυπήθηκε κτήριο πολυκατοικιών και σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα στο ουκρανικό χωριό Λαπαϊβκα στις 5 Οκτωβρίου - πάνω από 600 χλμ μακριά από τα ρωσικά εδάφη.

Οι εικόνες έδειξαν ότι δύο θραύσματα πυραύλου έφεραν τη σήμανση 9M729.

Ο Τζέφρι Λιούις, διακεκριμένος μελετητής παγκόσμιας ασφάλειας στο Middlebury College, εξέτασε τις εικόνες με αναλυτές και δήλωσε ότι ο σωλήνας, η μηχανή και τα καλύμματα της μηχανής συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά του 9M729.

Η Ρωσία διαθέτει διάφορους πυραύλους που μπορούν να πλήξουν στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία - όπως τον Kalibr και τον Kh-101 - αλλά ο Λιούις τόνισε ότι ο 9M729 προσφέρει κάτι διαφορετικό: «Δίνει ελαφρώς διαφορετικούς άξονες επίθεσης, κάτι που δυσκολεύει την αεράμυνα και αυξάνει τη δεξαμενή διαθέσιμων πυραύλων για τους Ρώσους».

Η συνθήκη INF απαγόρευε τους πυραύλους εδάφους λόγω της κινητικότητας των εκτοξευτών και της σχετικής ευκολίας απόκρυψής τους.

Ο Ντάγκλας Μπάρι από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον 9M729 για πλήγματα εδάφους από ασφαλέστερες θέσεις εντός της επικράτειάς της. Η Ρωσία θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη δοκιμή του συστήματος σε συνθήκες μάχης στην Ουκρανία, ωστόσο οι 23 εκτοξεύσεις υποδηλώνουν πως ήδη τους χρησιμοποιεί στρατιωτικά.