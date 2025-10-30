Από το 0 έως το 10, ο Ντόναλντ Τραμπ βαθμολόγησε με... δώδεκα τη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του. Οι πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού στον δρόμο της επιστροφής.

Για μια «καταπληκτική συνάντηση» και έναν «σπουδαίο ηγέτη» έκανε λόγο ο πρόεδρος Τραμπ από το Air Force One, όπου συνομίλησε με δημοσιογράφους εγκαταλείποντας την Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Λίγο νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει τον Σι Τζινπινγκ, με τον οποίο - όπως ανέφερε - συμφωνούν σε πολλά.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το τέλος των «δασμών της φαιντανύλης» και προανήγγειλε μια εμπορική συμφωνία που θα μπορούσε να υπογραφεί «σύντομα».

«Όπως γνωρίζετε, επέβαλα 20% δασμό στην Κίνα λόγω της φαιντανύλης που εισέρχεται στη χώρα μας, κάτι που είναι ένας μεγάλος δασμός», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Τον μείωσα κατά 10%, επομένως είναι πλέον 10% αντί για 20%, με άμεση ισχύ».

Όταν ρωτήθηκε πόσο σύντομα πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε κατηγορηματικά: «Νομίζω πολύ σύντομα, δεν έχουμε πολλά σημαντικά εμπόδια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχουμε συμφωνία. Τώρα, κάθε χρόνο θα επαναδιαπραγματευόμαστε τη συμφωνία, αλλά πιστεύω ότι θα διαρκέσει για πολύ καιρό [...] Πρόκειται για μια ετήσια συμφωνία και θα την επεκτείνουμε μετά από έναν χρόνο», διευκρίνισε.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι θα επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ ο Σι θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ κάποια στιγμή αργότερα: «Θα πάω στην Κίνα τον Απρίλιο και εκείνος θα έρθει εδώ λίγο μετά, είτε στη Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς, είτε στην Ουάσινγκτον», είπε ο Τραμπ.

Τραμπ και Σι κατέληξαν σε «πολλά πολύ σημαντικά σημεία» κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνάντησής τους στη Νότια Κορέα. Μεταξύ αυτών και η σόγια.

«Συμφωνήσαμε σε τόσα πολλά θέματα - μεγάλες ποσότητες, τεράστιες ποσότητες σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων θα αγοραστούν άμεσα από την Κίνα», είπε ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ είχαν οδηγήσει την Κίνα να σταματήσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας τον Μάιο, αφήνοντας τους αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα με απούλητες σοδειές αξίας δισεκατομμυρίων.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι το ζήτημα του εμπορίου σπάνιων γαιών έχει επιλυθεί, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το ζήτημα των σπάνιων γαιών έχει επιλυθεί, και αυτό αφορά όλο τον κόσμο… Ήταν μια παγκόσμια κατάσταση και όχι μόνο θέμα των ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο από την Κίνα».

Η Κίνα κατέχει σχεδόν μονοπώλιο στην παγκόσμια προμήθεια και παραγωγή των κρίσιμων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κατασκευή σχεδόν όλων των υψηλής τεχνολογίας προϊόντων, από τα iPhone έως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Κίνα αύξησε σημαντικά τους ελέγχους εξαγωγής αυτών των κρίσιμων μετάλλων στις αρχές του μήνα, κίνηση που, σύμφωνα με το Πεκίνο, αποτέλεσε αντίδραση στην επέκταση των περιορισμών εξαγωγής τεχνολογίας από την Ουάσιγκτον στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μετά το τετ-α-τετ με τον Σι, ο Τραμπ διευκρίνισε πως το Πεκίνο θα συνομιλήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές αρχές θα λειτουργήσουν ως «μια μορφή διαιτησίας» στις συζητήσεις τους.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αυτές οι συζητήσεις δεν θα αφορούν το chip Blackwell - που θεωρείται το καλύτερο chip της Nvidia για την τεχνητή νοημοσύνη - «αλλά είναι πολλά chips, και αυτό είναι καλό για εμάς», είπε.