Ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Άμεση ήταν η απάντηση του Κρεμλίνου στις δηλώσεις Τραμπ ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάζει πυραύλους κρουζ.

Η Ρωσία έχει γνώμονα τα δικά της συμφέρονται δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε τίποτα στη δοκιμή του πυραύλου Burevestnik, που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα, πως η δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik, που πραγματοποίησε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα έγινε από το αρχιπέλαγος της Novaya Zemlya στην θάλασσα του Μπάρεντς.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Skyfall (Burevestnik) από την Νέα Γη», ανέφερε με δήλωσή του στο Reuters ο αντιναύαρχος Νιλς Αντρέας Στένσοενς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας.

Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος (SSC-X-9 Skyfall, σύμφωνα με την κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ) μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Ακατάλληλη η δοκιμή του πυραύλου λέει ο Τραμπ

Νωρίτερα ο ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τη δοκιμή ενός πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ ως «ακατάλληλα» εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον. Την Κυριακή ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία τον «μοναδικό» πύραυλο κρουζ Burevestnik με πυρηνική ισχύ, τον οποίο το Κρεμλίνο χαρακτήρισε ως μέρος των προσπαθειών για «την εξασφάλιση της εθνικής ασφάλειας της χώρας».

Τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Air Force One σχετικά με τη δοκιμή του πυρηνικού πυραύλου της Ρωσίας, απάντησε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν θα πρέπει να επικεντρωθεί στη λήξη του πολέμου με την Ουκρανία αντί να δοκιμάζει πυραύλους. Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο «ακριβώς έξω από τις ακτές τους» που δεν χρειάζεται να διανύει τέτοιες αποστάσεις.

«Δοκιμάζουμε πυραύλους συνεχώς», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, μία ημέρα νωρίτερα, φορώντας τη στρατιωτική στολή του ο Πούτιν χαιρέτισε τον πύραυλο ως μια σημαντική ανακάλυψη κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με κορυφαίους Ρώσους στρατηγούς. «Είναι πραγματικά ένα μοναδικό όπλο, που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν διαθέτει», είπε, διατάζοντας τις προετοιμασίες για την κατασκευή της υποδομής, η οποία απαιτείται για να τεθεί το σύστημα σε στρατιωτική υπηρεσία.

Ο «αήττητος» Burevestnik του Πούτιν

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, είπε στον Πούτιν ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, με τον πύραυλο να διανύει περίπου 14.000 χλμ. σε διάστημα 15 ωρών. Ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, στενός βοηθός του Πούτιν, δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι η Μόσχα είχε ειδοποιήσει τις ΗΠΑ εκ των προτέρων για την προγραμματισμένη δοκιμή.

Ο Πούτιν αποκάλυψε για πρώτη φορά τον «αήττητο» Burevestnik το 2018, ισχυριζόμενος ότι είχε σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και μπορούσε να αποφύγει τις αμερικανικές πυραυλικές άμυνες. «Κανείς δεν ήθελε να μας ακούσει. Ακούστε λοιπόν τώρα», είπε τότε. Το σύστημα έγινε πρωτοσέλιδο το 2019 μετά από μια αποτυχημένη δοκιμή στην Αρκτική που προκάλεσε έκρηξη, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε επιστημόνων. Παρά τους κομπασμούς του Πούτιν ωστόσο, πολλοί αμφισβητούν το πόσο αήττητος είνια ο συγκεκριμένος πύραυλος.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

«Ο πυρηνοκίνητος πύραυλος κρουζ Burevestnik της Ρωσίας δεν είναι αήττητος... Τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να τον αναχαιτίσουν», έγραψε στο X ο Τζέφρι Λιούις, ειδικός σε θέματα πυρηνικών όπλων στο Ινστιτούτο Middlebury, στο Μοντερέι της Καλιφόρνια. «Το πρόβλημα είναι ότι ο Burevestnik αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα σε έναν ανταγωνισμό εξοπλισμών που δεν προσφέρει νίκη για καμία από τις δύο πλευρές».

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις τόσο από τη Μόσχα όσο και από την Ουάσινγκτον για να σταματήσει ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών, ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί. Το Κρεμλίνο πρόσφατα επέκρινε την προσπάθεια του Τραμπ να αναπτύξει μια αντιπυραυλική ασπίδα, γνωστή ως Golden Dome (Χρυσός Θόλος), η οποία, όπως ισχυρίζεται, θα καθιστούσε τις ΗΠΑ απρόσβλητες από επιθέσεις.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Μόσχα μείωσε το όριο για τη χρήση πυρηνικών όπλων, μια κίνηση που θεωρείται ευρέως ως ένδειξη ετοιμότητάς της να αντιδράσει επιθετικά στις αντιληπτές απειλές. Λίγο αργότερα, η Ρωσία ανέπτυξε τον νέο πύραυλο Oreshnik με πυρηνικές ικανότητες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Κυρώσεις και δοκιμές πυραύλων

Η χρονική στιγμή των δοκιμών του Burevestnik από τη Ρωσία είναι ιδιαίτερη ωστόσο, καθώς έρχεται εν μέσω της εντατικοποιημένης πυρηνικής στάσης του Κρεμλίνου και μιας διακοπής στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν επέβλεψε ασκήσεις των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας, οι οποίες περιελάμβαναν εκτοξεύσεις πυραύλων. Προειδοποίησε επίσης για μια «πολύ σοβαρή, αν όχι συντριπτική, απάντηση» σε περίπτωση που η Ουκρανία πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος, με πυραύλους που θα της παράσχει η Δύση. Η ρωσική κρατική τηλεόραση την Κυριακή παρουσίασε τις ασκήσεις ως μία προειδοποίηση προς τη Δύση.

Ο Σεργκέι Καραγκάνοφ, ένας επιθετικός αναλυτής εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η άσκηση ισοδυναμούσε με «πρόβα για ένα πρώτο χτύπημα, που προορίζεται ως τιμωρία ή προειδοποίηση σε περίπτωση περαιτέρω επιθετικότητας κατά της Ρωσίας». Οι σχέσεις μεταξύ Πούτιν και Τραμπ δέχτηκαν σοβαρό πλήγμα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για κυρώσεις την περασμένη Τετάρτη σε δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας και αρκετές θυγατρικές τους, μέτρα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σοβαρά τα ζωτικά ενεργειακά έσοδα της Μόσχας.

Εκνευρισμό στην Ουάσινγκον προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος είπε σε συνέντευξή του πως η θέση της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε «αλλάξει ριζικά». Στη συνέντευξη με έναν Ούγγρο δημοσιογράφο, ο Λαβρόφ επέκρινε την έκκληση του Τραμπ προς τη Ρωσία και την Ουκρανία να «παγώσουν» τα μέτωπα και να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός - μια ιδέα που η Μόσχα έχει απορρίψει.

Ο Ζελένσκι ζητά κυρώσεις και πυραύλους

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Axios ότι οι νέες κυρώσεις του Τραμπ θα βλάψουν τη ρωσική πολεμική μηχανή, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να αναγκάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει ειρήνη.

Σε μια 35λεπτη τηλεφωνική συνέντευξη την Κυριακή, ο Ζελένσκι είπε ότι οι κυρώσεις «θα κάνουν τη διαφορά», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ο Πούτιν δεν θα υποχωρήσει εκτός αν ο Τραμπ ασκήσει μεγαλύτερη πίεση. «Ο Πρόεδρος Τραμπ ανησυχεί για κλιμάκωση. Αλλά νομίζω ότι αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις, θα υπάρξει κλιμάκωση ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι αν ο Πούτιν δεν σταματήσει, χρειαζόμαστε κάτι για να τον σταματήσουμε. Οι κυρώσεις είναι ένα τέτοιο όπλο, αλλά χρειαζόμαστε και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς», είπε ο Ζελένσκι.

«Από όσο γνωρίζω, η συζήτηση μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ δεν ήταν θετική. Έκαναν το ίδιο μετά την Αλάσκα. Αυτή είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που ο Πούτιν και ο λαός του απορρίπτουν όσα λέει ο Τραμπ», υποστήριξε ο Ζελένσκι και σημείωσε ότι ο Τραμπ είχε πολύ «άσχημη αντίδραση». Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ ενοχλήθηκε από κάποια επιθετικά σχόλια του Ντμίτρι Μεντβέντεφ αλλά και την «αντιαμερικανική και αντι-Τραμπ ρητορική» σε ρωσικά ΜΜΕ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία εκτιμά ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των ρωσικών εταιρειών θα μπορούσαν να μειώσουν τις εξαγωγές πετρελαίου κατά 50%, φτάνοντας έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σε απώλεια εσόδων ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν «νέες δευτερογενείς κυρώσεις» και «παράλληλα βήματα από το Κογκρέσο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Axios εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο τρόπος για να πείσει τον Πούτιν να διαπραγματευτεί σοβαρά είναι να δοθεί στην Ουκρανία η δυνατότητα να χτυπήσει στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. O ίδιος είπε στον Τραμπ ότι η Ουκρανία δεν θα χρειαστεί καν να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους αμέσως. Αν ο Πούτιν γνωρίζει ότι η αποφυγή της συζήτησης ενέχει τον κίνδυνο «προβλημάτων με τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας», τότε θα μιλήσει, υποστήριξε ο Ζελένσκι.

«Δεν μιλάμε μόνο για τους Tomahwak. Οι ΗΠΑ έχουν πολλά παρόμοια μέσα που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για εκπαίδευση. Νομίζω ότι ο τρόπος συνεργασίας με τον Πούτιν είναι μόνο μέσω της πίεσης», επανέλαβε ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι απέρριψε επίσης τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία σημειώνει πρόοδο στην πρώτη γραμμή και όπως είπε είχε καταστήσει σαφές στον Τραμπ ότι ήταν ψευδείς. Ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έδειξαν επίσης ότι «κανείς δεν κερδίζει τώρα στο πεδίο της μάχης».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του διαπίστωσαν ότι ο Πούτιν είχε κομπάσει σε συμμάχους ότι η Ρωσία θα κατείχε ολόκληρη την περιοχή Ντονμπάς έως τις 15 Οκτωβρίου, μια προθεσμία που ήρθε και παρήλθε. «Η Ρωσία δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει αρκετό κόσμο. Τα ισχυρά τάγματά της έχουν καταστραφεί. Σήμερα στο πεδίο της μάχης, παραμένουμε κυρίως εκεί που βρισκόμασταν τους τελευταίους 2-3 μήνες», είπε ο Ζελένσκι και αποκάλυψε πως οι στρατηγοί του τού είπαν ότι η Ρωσία είχε χάσει 346.000 στρατιώτες που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν το 2025. Ωστόσο οι εκτιμήσεις για τις ρωσικές απώλειες ποικίλλουν σημαντικά.

Το βράδυ του Σαββάτου. Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε στο Μαϊάμι με τον απεσταλμένο του Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, για να συζητήσουν το διπλωματικό αδιέξοδο και συναντήθηκαν ξανά την Κυριακή. Παράλληλα, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί αυτή την εβδομάδα στη Νότια Κορέα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε μια κινεζική δέσμευση να αγοράσει λιγότερο ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι η συζήτηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι είναι πολύ σημαντική. Θεωρώ πως το ισχυρότερο βήμα θα είναι αν η Ινδία και η Κίνα δεν αγοράσουν ενέργεια από τη Ρωσία, πρώτα απ 'όλα πετρέλαιο», τόνισε. Από την πλευρά του το Πεκίνο έχει επικρίνει έντονα τις κυρώσεις του Τραμπ για το πετρέλαιο και δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμία ένδειξη ότι είναι πρόθυμο να αποκόψει τη Ρωσία.

