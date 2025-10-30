«Οι δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου» ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ να ξαναρχίσουν οι πυρηνικές δοκιμές, έπειτα από 33 χρόνια, ο Τζ. Ντ. Βανς τόνισε πως αυτές είναι απαραίτητες για την εθνική ασφάλεια, καθώς διασφαλίζεται ότι το εν λόγω οπλοστάσιο παραμένει λειτουργικό.

«Είναι σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Έχουμε μεγάλο οπλοστάσιο, προφανώς. Οι Ρώσοι, οι Κινέζοι έχουν μεγάλο πυρηνικό οπλοστάσιο. Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί κανονικά», συμπλήρωσε.

«Εργαζόμαστε πολύ στενά, ακόμα και με χώρες που δεν έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, για να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ο πρόεδρος θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτό», σημείωσε.

«Για να είμαι σαφής, ξέρουμε ότι λειτουργεί κανονικά, αλλά πρέπει να το διατηρούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός και ο πρόεδρος απλώς θέλει να βεβαιωθεί ότι το κάνουμε», έσπευσε να διευκρινίσει ο Βανς.

Το «μήνυμα» Τραμπ σε Κίνα και Ρωσία για τα πυρηνικά

Με μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση μέσω Truth Social, ενώ επέβαινε στο ελικόπτερο Marine One που τον μετέφερε στο σημείο συνάντησής του με τον Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία των πυρηνικών δοκιμών. Κάτι που έχει να συμβεί 33 χρόνια και ερμηνεύεται ως μήνυμα προς τις άλλες δύο μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, τη Ρωσία και την Κίνα.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ισότιμη βάση. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε στην ανάρτησή του.

Δεν είναι σαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν σε δοκιμές με πυρηνικές εκρήξεις ή σε εκτοξεύσεις πυραύλων που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Καμία από τις χώρες που διαθέτουν τέτοιο οπλοστάσιο δεν έχει κάνει δοκιμή με πυρηνική έκρηξη, πλην της Βόρειας Κορέας το 2017.

Οι χώρες με πυρηνικές κεφαλές

Η Ρωσία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο. Έχει 4.309 κεφαλές και ακολουθούν οι ΗΠΑ με 3.700. τρίτη είναι η Κίνα, που έχει 600 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με γράφημα του AP, βασισμένο σε στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης.

Μόσχα: Αν οι ΗΠΑ κάνουν δοκιμές, θα ακολουθήσουμε

Η Ρωσία δεν κάνει πυρηνικές δοκιμές, σχολίασε το Κρεμλίνο, αλλά εάν προχωρήσουν οι ΗΠΑ σε αυτή την κίνηση, θα ακολουθήσει.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι άλλες χώρες επιδίδονται σε δοκιμές πυρηνικών όπλων. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε ότι κάποιοι έκαναν δοκιμές», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως η Ρωσία δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως από τις ΗΠΑ για την αλλαγή της στάσης της Ουάσινγκτον αναφορικά με τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Όταν ρωτήθηκε αν το Κρεμλίνο εκτιμά ότι οι δηλώσεις Τραμπ προκαλούν νέα κούρσα πυρηνικών όπλων, απάντησε: «Όχι πραγματικά».

Ακόμα, ο Πεσκόφ τόνισε πως οι εκτοξεύσεις του πυρηνοκίνητου πυραύλου Burevestnik (21/10) και της πυρηνικής υπερτορπίλης «Ποσειδών» (28/10) στις οποίες προχώρησε η Μόσχα δεν ήταν σε καμία περίπτωση δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι εάν κάποια χώρα αρχίσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, τότε θα κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Δήλωση που υπενθύμισε ο Πεσκόφ. «Θέλω να υπενθυμίσω τις δηλώσεις του προέδρου Πούτιν, τις οποίες έχουμε επαναλάβει πολλές φορές: αν κάποιος αποχωρήσει από το μορατόριουμ, η Ρωσία θα ενεργήσει αναλόγως».