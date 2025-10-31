Ο πρίγκιπας Άντριου πρόκειται να χάσει τον τίτλο του «πρίγκιπα» και να εγκαταλείψει τη μόνιμη κατοικία του στο Royal Lodge του Γουίνδσορ, έπειτα από εβδομάδες έντονης δημόσιας πίεσης σχετικά με τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ το βράδυ της Πέμπτης, το Παλάτι γνωστοποίησε ότι ο αδελφός του βασιλιά θα φέρει πλέον το όνομα Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ, χωρίς βασιλικούς τίτλους.

Ο Άντριου είχε ήδη παραιτηθεί από τους υπόλοιπους τίτλους του, μεταξύ αυτών και του Δούκα του Γιορκ, στις αρχές του μήνα, ύστερα από νέες αποκαλύψεις και ερωτήματα για την προσωπική του ζωή.

Η υπόθεση αναζωπυρώθηκε με την κυκλοφορία των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, στην οποία η γυναίκα επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι, ως έφηβη, είχε σεξουαλικές επαφές με τον πρίγκιπα σε τρεις περιπτώσεις. Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς.

Η οικογένεια της Τζιούφρε δήλωσε πως εκείνη «κατάφερε να ρίξει έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το απίστευτο θάρρος της». Υπενθυμίζεται ότι η Τζιούφρε έβαλε τέλος στη ζωή της λίγους μήνες πριν.

Το Παλάτι ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ «ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των τιμών και του προνομίου του ύφους “Πρίγκιπας” από τον Άντριου».

Μαζί με την απώλεια του τίτλου, ο Άντριου καλείται να παραδώσει και τη μίσθωση του Royal Lodge, όπου κατοικούσε από το 2004. Το ακίνητο, που ανήκει στο Crown Estate, θα επιστραφεί στο κράτος. Ο πρώην πρίγκιπας θα μεταφερθεί σε μικρότερη, ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη κατοικία στο κτήμα Sandringham, ιδιοκτησία του βασιλιά.

«Αυτές οι κυρώσεις κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι εκείνος εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Το Παλάτι εξέφρασε επίσης την αμέριστη υποστήριξή του «στα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Οι κόρες του Άντριου, πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, ενώ ο ίδιος παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, θα αποχωρήσει επίσης από το Royal Lodge. Μέχρι πρόσφατα διατηρούσε τον τίτλο «Δούκισσα του Γιορκ», ωστόσο επανήλθε στο πατρικό της όνομα μετά την παραίτηση του Άντριου από τον τίτλο του Δούκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ενημερώθηκε εκ των προτέρων για την απόφαση και δήλωσε την πλήρη υποστήριξή της.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι, μιλώντας στο BBC, χαρακτήρισε την απόφαση «ισχυρό μήνυμα προς τα θύματα εκμετάλλευσης και σεξουαλικών εγκλημάτων». Όπως είπε, «πρόκειται για μια τεράστια και θαρραλέα κίνηση εκ μέρους του βασιλιά, την οποία υποστηρίζω απόλυτα».

Η υπόθεση ολοκληρώνει εβδομάδες αυξανόμενης πίεσης στη βασιλική οικογένεια, καθώς η επανεμφάνιση των κατηγοριών της Τζιούφρε και η δημοσίευση παλαιών email από το 2011 αποκάλυψαν ότι ο Άντριου διατηρούσε επαφές με τον Έπσταϊν ακόμη και μήνες μετά τον ισχυρισμό ότι είχε διακόψει τη φιλία τους.

Παράλληλα, ερωτήματα έχουν τεθεί για το πώς ο Άντριου χρηματοδοτούσε τον πολυτελή τρόπο ζωής του, δεδομένου ότι δεν έχει πλέον επίσημο ρόλο στη βασιλική οικογένεια.

Η μίσθωση του Royal Lodge είχε υπογραφεί το 2003, με διάρκεια 75 ετών, και προέβλεπε ότι ο Άντριου θα κατέβαλε ένα εφάπαξ ποσό άνω των 8 εκατομμυρίων λιρών για ανακαινίσεις και μελλοντικά ενοίκια, ουσιαστικά εξαγοράζοντας τις μελλοντικές του υποχρεώσεις. Έγγραφα του Crown Estate που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα δείχνουν ότι, πέρα από αυτό το ποσό, δεν κατέβαλε ποτέ ετήσιο ενοίκιο.

Σε μια ακόμη αποκάλυψη, έγινε γνωστό ότι το 2006, ο Άντριου είχε φιλοξενήσει τον Έπσταϊν στο Royal Lodge κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της κόρης του Βεατρίκης – δύο μήνες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης των αμερικανικών αρχών εις βάρος του Έπσταϊν για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Ο Άντριου δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Η ανακοίνωση του Παλατιού θεωρείται προσπάθεια να κλείσει ένα επώδυνο κεφάλαιο για τη μοναρχία και να αποστασιοποιηθεί ο οίκος του Ουίνδσορ από τα σκάνδαλα που σκίασαν το όνομά του. Από εδώ και στο εξής, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου θα είναι γνωστός απλώς ως Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ.