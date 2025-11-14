Τα 77 χρόνια έκλεισε ο βασιλιάς Κάρολος.

Με μια επίσκεψη στην Ουαλία γιόρτασε ο βασιλιάς Κάρολος τα γενέθλιά του, καθώς σήμερα, Παρασκευή, ο μονάρχης συμπλήρωσε τα 77 του χρόνια.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα, επισκέφθηκαν το Cyfarthfa Castle, στη νότια Ουαλία και εκεί τον περίμενε μία τούρτα στο σχήμα του 200 ετών κάστρου. Αφού του τραγούδησαν το τραγούδι των γενεθλίων, ο 77χρονος έκοψε με… βαριά καρδιά την εντυπωσιακή τούρτα.

«Υποθέτω θέλετε να την κόψω», είπε στους παριστάμενους και όλοι μαζί απάντησαν «ναι». Ο μονάρχης φάνηκε να λέει ότι θα καταστρέψει τη δημιουργία και ρώτησε αν είναι ολόκληρο το κάστρο και ποιο κομμάτι να κόψει. Την ίδια ώρα, η βασίλισσα Καμίλα εντυπωσιασμένη παρατηρούσε την τούρτα.

Τελικά, κρατώντας το μαχαίρι με τα δύο του χέρια, ο βασιλιάς Κάρολος έκοψε το κομμάτι της τούρτας- κάστρο που του υπέδειξαν ότι είναι η βιβλιοθήκη. «Θα καταρρεύσει», σχολίασε αφού ολοκλήρωσε το έργο του.

{https://www.youtube.com/watch?v=NQjuBFFkqa0}

Στο μεταξύ, στο Λονδίνο τα γενέθλια του μονάρχη εορτάστηκαν με τους παραδοσιακούς κανονιοβολισμούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=Fq_adWsdmPc}

Με αφορμή τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου, το παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα νέα φωτογραφία του από το Σάντριγχαμ, στην οποία ποζάρει με μπεζ μπουφάν και κρατώντας ένα μπαστούνι.

{https://www.instagram.com/p/DRCCqD2jfng/?hl=en}