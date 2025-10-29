Οι αρχές αναζητούν επιζώντες στα ερείπια – Εννέα κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά στην περιοχή του Γκέμπζε

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί, στην Τουρκία, όταν εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής του μετρό.

Από τα ερείπια έχει ανασυρθεί νεκρός ο 12χρονος Εμίρ Μπιλίρ, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού άλλων μελών της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Yeni Safak, η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη γειτονιά Akse Sapagı, όπου στήθηκε μεγάλος μηχανισμός με τη συμμετοχή δεκάδων διασωστών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν 147 διασώστες, εκ των οποίων 80 από την υπηρεσία AFAD, ενώ χρησιμοποιούνται δύο σκύλοι διάσωσης, οκτώ συσκευές εντοπισμού, δύο drones και 52 οχήματα.

Ο κυβερνήτης του Κοτζαελί, Ιλχαμί Ακτάς, σημείωσε πως «οι συνάδελφοί μας κατέγραψαν τη φωνή ενός πολίτη και προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του», αφήνοντας ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια.

Εκκενώσεις και προληπτικά μέτρα

Οι κάτοικοι εννέα γειτονικών κτιρίων απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σφράγιση των κτιρίων για λόγους ασφαλείας. Η αιτία της κατάρρευσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συνδέουν το περιστατικό με τις εργασίες του μετρό που πραγματοποιούνταν στο σημείο.

Το δυστύχημα στο Γκέμπζε έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον σεισμό των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Τουρκία τη Δευτέρα. Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση τριών κτιρίων και ενός διώροφου καταστήματος στην πόλη Σιντίργκι, στην επαρχία Μπαλικεσίρ, με 22 τραυματίες — κυρίως λόγω πανικού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ισμαήλ Ουστάογλου.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι το νέο περιστατικό στο Κοτζαελί θα εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κτιρίων στη χώρα, όπου τα πρόσφατα σεισμικά φαινόμενα έχουν φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αντοχής των κατασκευών.