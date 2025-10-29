Όπλα και μισθοφόροι συνεχίζουν να εισρέουν στο Σουδάν, ενώ η σφαγή αντιμετωπίζεται με γενική αδιαφορία.

Οι εικόνες που φτάνουν από το Σουδάν, προκαλούν σοκ. Μαχητές των RSF (Μονάδων Ταχείας Επέμβασης) μετά την κατάληψη της πόλης Ελ Φάσερ από τις κυβερνητικές δυνάμεις, σκοτώνουν εν ψυχρώ αμάχους που προσπαθούν να διαφύγουν για να σώσουν τις ζωές τους. Σε όλα τα βίντεο που βλέπουμε, τα θύματα είναι άοπλα, ενώ στη σφαγή δεν γίνονται εξαιρέσεις για τις γυναίκες και τα παιδιά.

Τα βιντεοσκοπούν οι ίδιοι

Το σοκ που προκαλούν τα βίντεο από το Σουδάν οφείλεται σε τρεις αιτίες. Η πρώτη είναι αυτό καθαυτό το περιεχόμενό τους. Βλέπουμε από τι μια στιγμή στην άλλη να δολοφονούνται άοπλοι άνθρωποι οι οποίοι είτε τρέχουν είτε έχουν ήδη συλληφθεί. Σε κανένα από αυτά τα βίντεο, τα θύματα δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν καθ’ οιοδήποτε τρόπο απειλή για τους ενόπλους των RSF.

Η δεύτερη αιτία είναι ο αριθμός των βίντεο και των φωτογραφιών που αναρτώνται στα social media. Δεν μιλάμε για μια-δυο περιπτώσεις αγριοτήτων, αλλά για πολλές δολοφονίες που έχουν βιντεσκοπηθεί. Ο μεγάλος αριθμός των φρικιαστικών βίντεο οδηγεί αναπόδραστα στο συμπέρασμα ότι στην περιοχή του Νταρφούρ όπου βρίσκεται η πόλη Ελ Φάσερ, εκτυλίσσεται μαζική σφαγή.

Η τρίτη αιτία της φρίκης που προκαλούν τα βίντεο, είναι ότι τραβιούνται και αναρτώνται στα social media από τους ίδιους τους μαχητές των RSF που διαπράττουν τις αγριότητες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τις σφαγές του παρελθόντος. Τα τεκμήρια των εγκλημάτων δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας από δημοσιογράφους ή πολίτες που διακινδύνευσαν της ζωή τους για να τα εξασφαλίσουν. Τώρα τα τεκμήρια τα παρέχουν με υπερηφάνεια οι ίδιοι οι εγκληματίες. Ο προφανής στόχος τους είναι η τρομοκράτηση των υποστηρικτών της κυβέρνησης του Χαρτούμ.

Ο ΟΗΕ

Σε ανακοίνωσή του για τις δραματικές εξελίξεις στο Σουδάν ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε απερίφραστα «τις αναφορές για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ελ Φάσερ, συμπεριλαμβανομένων των αδιακρίτων επιθέσεων και της στοχοποίησης αμάχων και πολιτικών υποδομών, της έμφυλης βίας καθώς και των εθνοτικά υποκινούμενων επιθέσεων και της κακομεταχείρισης». Επιπλέον, εξέφρασε «τη βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι όπλα και μαχητές συνεχίζουν να εισρέουν στο Σουδάν, γεγονός που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την ήδη απελπιστική κατάσταση στη χώρα». Ζήτησε δε «αυτό να σταματήσει αμέσως». Εννοείται ότι η έκκληση του Γκουτέρες δεν εισακούγεται ούτε από τους αντιμαχόμενους στο Σουδάν ούτε από τη διεθνή κοινότητα. Όπλα και μισθοφόροι συνεχίζουν να εισρέουν στο Σουδάν, ενώ η σφαγή αντιμετωπίζεται με γενική αδιαφορία. Να σημειωθεί ότι ο βασικός υποστηρικτής των RSF είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια από τις πιο αγαπητές στη Δύση μοναρχίες του Κόλπου.

100 νεκροί στη Γάζα

Την ίδια στιγμή, οι νεκροί των Ισραηλινών βομβαρδισμοί στη Γάζα είναι τουλάχιστον 100. Ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή για τους άγριους βομβαρδισμούς, επικαλούμενος το φόνο ενός στρατιώτη στη Ράφα από Παλαιστίνιους μαχητές καθώς και την καθυστέρηση στην παράδοση των σορών των Ισραηλινών αμάχων. Η Χαμάς αρνείται την ευθύνη για το επεισόδιο στη Ράφα, ενώ για τις σορούς δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τις βρει κάτω από τα ερείπια. Πριν λίγο οι IDF ανακοίνωσαν ότι οι βομβαρδισμοί ολοκληρώθηκαν. Ακόμα και αν θεωρήσει κανείς ότι όντως η Χαμάς παραβίασε τους όρους της κατάπαυσης του πυρός (κάτι που δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει), ο αριθμός των θυμάτων του Ισραήλ είναι εξωφρενικός. Δεν έχουμε να κάνουμε με αντίποινα αλλά με αδικαιολόγητη σφαγή. Ακόμα πιο εξωφρενικό είναι ότι Ισραήλ και ΗΠΑ θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός συνεχίζεται κανονικά. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης ότι τα διεθνή ΜΜΕ που κάλυψαν σε ζωντανή μετάδοση και τη νέα σφαγή, έθεταν στα ρεπορτάζ τους το ερώτημα αν οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί θα απειλήσουν την κατάπαυση του πυρός. Θεώρησαν δηλαδή ότι η κατάπαυση του πυρός συνεχίζεται…

Εύλογα γεννάται το ερώτημα τι είδους κατάπαυση του πυρός είναι αυτή με μαζικούς βομβαρδισμούς και 100 νεκρούς μέσα σε μία ημέρα. Θα μπορούσαμε να θέσουμε επίσης το ερώτημα αν η ανθρώπινη ζωή στη Γάζα έχει οποιαδήποτε αξία, αλλά αυτό το ερώτημα έχει ήδη απαντηθεί με την ατιμωρησία της γενοκτονίας.

Εξαχρείωση

Από τη Γάζα έως το Σουδάν βλέπουμε δύο κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Το πρώτο είναι η ακύρωση των βασικών ανθρωπιστικών αξιών. Το δεύτερο είναι ότι τα εγκλήματα της ανθρωπότητας γίνονται υπό το φως της δημοσιότητας και οι εγκληματίες δεν αποποιούνται την ευθύνη τους. Αντιθέτως, δηλώνουν υπερήφανοι για τις φρικαλεότητες που διαπράττουν. Ο κόσμος μας έχει μπει σε φάση εξαχρείωσης.