Το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί ήταν εξαιρετικά δύσβατο, λίγο πριν την κορυφή Κόρακας, μια περιοχή με απότομες και κάθετες πλαγιές. Για τη μεταφορά τους χρειάστηκε ελικόπτερο.

Μετά από μια πολύ δύσκολη και γιγαντιαία επιχείρηση ανασύρθηκαν χθες (27/12) οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών της στα Βαρδούσια, οι οποίοι καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα, και μεταφέρθηκαν στην Ιτέα και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας.

Οι τέσσερις άνθρωποι, τρεις άνδρες ηλικίας 32, 35 και 52 ετών και μία γυναίκα 35 ετών, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, θαμμένοι κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων.

Πιθανή αιτία η ασφυξία

Μετά τη διακομιδή των σορών στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να ρίξει φως στα αίτια θανάτου τους.

Οι σοροί δεν έφεραν τραύματα και εικάζεται ότι πέθαναν από ασφυξία κάτω από μέτρα χιόνι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df9t5hk2o29l?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το χρονικό

Οι τέσσερις ορειβάτες – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – είχαν στόχο να φτάσουν στην κορυφή Κόρακας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, επέλεξαν την τελευταία στιγμή να ακολουθήσουν πιο απαιτητικό και δύσβατο μονοπάτι.

Οι σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν την κορυφή, σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Όπως διαπιστώθηκε, βρέθηκαν όλοι μαζί, σχεδόν αγκαλιασμένοι, στοιχείο που δείχνει ότι η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε αιφνίδια και οι ορειβάτες δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, ακολούθησε επίπονη και σταδιακή διαδικασία μεταφοράς των σορών σε ασφαλές σημείο, ώστε να καταστεί δυνατή η αεροδιακομιδή τους στη θέση Κίρρα Ιτέας, όπου και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι ορειβάτες ήταν έμπειροι και γνώριζαν την περιοχή, ο κ. Ζάχος τόνισε ότι η προσοχή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζοντας το απρόβλεπτο των ορεινών όγκων, ακόμη και για ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία.

Όπως ανέφερε, οι έρευνες είχαν στραφεί σε όλα τα πιθανά σημεία, συμπεριλαμβανομένων καταφυγίων και καλυβών, ωστόσο τελικά οι ορειβάτες εντοπίστηκαν ψηλά, κοντά στην κορυφή, σε περιοχή που είχε ήδη αναφερθεί από τις δυνάμεις διάσωσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df9ndti6swih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιοι ήταν οι ορειβάτες

Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Θ.Κ, έμπειρος ορειβάτης με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε πολλές δύσκολες αναβάσεις στο παρελθόν, ενώ ήταν γνωστός στον κύκλο των ορειβατών για την εμπειρία του και τις δύσκολες διαδρομές που είχε καταφέρει να ολοκληρώσει.

Το δεύτερο θύμα, ο Γ.Δ. είναι ο άνθρωπος που είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και είχε προσκαλέσει τους άλλους δύο για πεζοπορία.

Το τρίτο πρόσωπο, ο Κ.Π., εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Φέρεται να έχει λατρεία στα extreme sport και μάλιστα είχε και κανάλι στο youtube.

Το τέταρτο πρόσωπο, ήταν η 35χρονη δασκάλα Θ.Κ. με καταγωγή από χωριό του δήμου Τρικκαίων.