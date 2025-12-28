Στον τράπερ έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα.

Ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του γνωστού τράπερ, Ιβάν Γκρέκο ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στη Γλυφάδα ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ενώ ο συνήγορός του διέψευσε τα περί παραβίασης των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί για την υπόθεση της απαγωγής του γιου του επιχειρηματία, τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με το συνήγορο του τράπερ, από τις 17 Δεκεμβρίου έπαψε να ισχύει η ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) στην οποία είχε τεθεί ,μετά την απολογία του και έκτοτε είναι υποχρεωμένος μόνο να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.