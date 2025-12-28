Περισσότερες από 28 πτώσεις δέντρων καταγράφηκαν στον Χορτιάτη, στο Ρετζίκι και το Πανόραμα.

Δέντρα έπεσαν λόγω των ισχυρών ανέμων, που φτάνουν μέχρι και τα 11 μποφόρ, την Κυριακή (28/12) στη Θεσσαλονίκη.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν σφοδρούς ανέμους σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη, με τον δήμο να απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους για προσοχή στους δρόμους.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί για το ενδεχόμενο να υπάρξουν πτώσεις δένδρων και άλλα προβλήματα από τον ισχυρό άνεμο.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

