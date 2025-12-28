Δέντρα έπεσαν λόγω των ισχυρών ανέμων, που φτάνουν μέχρι και τα 11 μποφόρ, την Κυριακή (28/12) στη Θεσσαλονίκη.
Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν σφοδρούς ανέμους σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη, με τον δήμο να απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους για προσοχή στους δρόμους.
Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί για το ενδεχόμενο να υπάρξουν πτώσεις δένδρων και άλλα προβλήματα από τον ισχυρό άνεμο.
Δείτε εικόνες και βίντεο:
{https://exchange.glomex.com/video/v-df9tkdbwlbi9?integrationId=40599y14juihe6ly}