Όσα αναφέρει η ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωση η Νέα Αριστερά αναφέρθηκε στην τηλεοπτική συνέντευξη του προέδρου της Βουλής, ο οποίος τόνισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή προτίθεται να καταργήσει την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών.

Όπως επισημαίνεται: «Κάτι τέτοιο συνιστά ευθέως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε σε τηλεοπτική τού συνέντευξη ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή προτίθεται να καταργήσει την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών.

Κάτι τέτοιο συνιστά ευθέως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει.

Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει όμως τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το περασμένο καλοκαίρι, το Μαξίμου επέλεξε να σώσει Βορίδη και Αυγενάκη απορρίπτοντας την προφανή λύση της Προανακριτικής Επιτροπής, υπέρ της απλής Εξεταστικής Επιτροπής. Φάνηκε όμως ξεκάθαρα από τις αποκαλύψεις στην Επιτροπή , και την παρέλαση διαφόρων στελεχών της ΝΔ που «κερδίζουν στο τζόκερ», πως το Μαξίμου, ούτε την Εξεταστική αντέχει.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει ότι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του».